هاري وميجان غير مرحب بهما على طائرة الرئاسة الأمريكية

ما زالت أخبار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل تشغل بال الكثيرين حول العالم، بعدما ساءت علاقته بأسرته المالكة البريطانية، فيما تتسابق الصحافة البريطانية في عرض قصص وخفايا العلاقات المدمرة بين الشقيقين الملكيين وما حدث بعدها من قطيعة بين هاري من ناحية والأسرة المالكة البريطانية من ناحية أخرى.

طائرة الرئاسة الأمريكية

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن واقعة غريبة، عندما رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل طلب الثنائي اصطحابهما على متن الطائرة الرئاسية بعد مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر 2022.

وأراد الأمير هاري وميجان ماركل العودة إلى الولايات المتحدة على متن طائرة الرئاسة بعد جنازة الملكة، لكن طلبهما رفضه البيت الأبيض، حسبما كشفت مصادر لصحيفة DailyMail.

محاول ميجان للتقرب من عائلة بايدن

وأضافت المصادر: أنه قبل أشهر، تمت دعوة زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن لحضور إطلاق “Invictus games”، لكن الفكرة قُتلت وسط مخاوف من أن إثارة غضب العائلة المالكة التي قد تشعر بالإهانة من وجودها هناك.

وأوضح تقرير “ديلي ميل” أنه من المفهوم أن ميجان تحاول التقرب من عائلة الرئيس الأمريكي لاكتساب نفوذ سياسي في الولايات المتحدة عندما قرروا الاستقرار في كاليفورنيا.

فيلم وثائقي لهاري

وفي سياق متصل، يخطط الأمير هاري للعودة إلى إفريقيا من أجل تصوير فيلم وثائقي جديد سيكون متاحًا على منصّة نتفليكس، تكريمًا لوالدته الراحلة الأميرة ديانا، وأفادت صحيفة “ديلي ستار”، أن زوجته ميجان ماركل، لن تشارك في هذا الفيلم، على غرار فيلم “ميجان وهاري” الذي تمّ بثّه العام الماضي.

وحسب التقرير تعرّض الزوجان لضغوط للتوصّل إلى محتوى جديد كجزء من صفقة مع نتفليكس بقيمة 100 مليون دولار، بعد إلغاء البث الصوتي الخاص بهما على سبوتيفاي أخيرًا.

وأكّد متحدّث باسم نتفليكس أنّ الشركة ستواصل العمل مع الثنائي في عدد من المشاريع، وسيكون أبرزها الفيلم الوثائقي الجديد الذى سيعرض جزءًا من شغف الأميرة الراحلة ديانا بإفريقيا، والذي نقلته إلى ابنها هاري.