هبوط احترافي لـ طيار سعودي بمطار هيثرو

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وثق مقطع فيديو عرضته صحف ومواقع أجنبية لحظة هبوط طيار سعودي باحترافية عالية في مطار هيثرو ببريطانيا رغم قوة الرياح.
ويظهرالفيديو تعلق الطائرة التابعة للخطوط السعودية في الهواء لبعض الوقت قبل أن يحدد الكابتن التوقيت المناسب للهبوط بسلام.
ووفقًا لصحف ومواقع أجنبية فإن الطيار كان يقاوم شدة الرياح بصعوبة حتى نجح في التحكم بالطائرة وأعاد توازنها، وتمكن من الهبوط بطريقة مثالية لم تسبب أي إزعاج للركاب.
طيار سعودي يهبط باحترافية عالية بطائرة تابعة للخطوط السعودية في مطار هيثرو رغم قوة الرياح ✈️💨 pic.twitter.com/1UYvkMfBsw
— بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) July 19, 2023