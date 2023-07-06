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بعد مقتل خمسة مدنيين وثمانية أمنيين

هجمات الشباب تؤجل إعادة فتح حدود كينيا والصومال

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
هجمات الشباب تؤجل إعادة فتح حدود كينيا والصومال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الحكومة الكينية أرجاء إعادة فتح حدودها مع الصومال بعد الهجمات الأخيرة على أراضيها المنسوبة إلى حركة الشباب الإسلامية الإرهابية.

وأشار وزير الداخلية الكيني كيثوري كينديكي إلى أن إعادة الفتح التدريجي للنقاط الحدودية في كل من مانديرا ولامو وغاريسا الحدودية لا يمكن أن تتم كما أُعلن في مايو الماضي.

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هجمات منفصلة

وتأتي هذه الخطوة بعد مقتل خمسة مدنيين وثمانية أمنيين في هجمات منفصلة قرب الحدود الكينية الصومالية الشهر الماضي تم اتهام حركة الشباب الإرهابية بالوقوف وراء الهجوم.

اجتماع وزاري

مما يذكر أن كينيا والصومال اتفقا عقب اجتماع وزاري رفيع المستوى في نيروبي في مايو الماضي على إعادة الفتح التدريجي لثلاثة معابر حدودية في غضون 90 يومًا بعد أن تم إغلاق الحدود رسميًا بين البلدين في أكتوبر 2011 بسبب هجمات حركة الشباب الإرهابية.

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