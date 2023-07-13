هجومان مسلحان على قاعدة باكستانية ومقتل 12 جنديًّا

فقد الجيش الباكستاني، أمس الأربعاء، 12 جنديًّا في هجومين شنهما مسلحون واستهدف أحدهما قاعدة للجيش.

وذكر الجيش ومسؤولون أمنيون أن تسعة جنود قتلوا في القاعدة التي هاجمها مسلحون بالأسلحة والقنابل اليدوية والصواريخ.

تفاصيل الهجوم في باكستان

وفي واقعة منفصلة، قال الجيش: إن ثلاثة جنود آخرين قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع “إرهابيين” شديدي التسليح في منطقة سوي بإقليم بلوخستان جنوب البلاد. وقُتل مسلحان من العدو أيضًا خلال تبادل إطلاق النار.

وأفاد الجيش بأن جميع المسلحين الخمسة الذين اقتحموا القاعدة في الساعات الأولى سقطوا قتلى عندما رد الجيش بإطلاق النار. وفي وقت لاحق من المساء، أعلن الجيش اكتمال عملية لتطهير منطقة زوب بإقليم بلوخستان.

قنابل يدوية

وتابع مسؤولون أمنيون أن المسلحين ألقوا في بادئ الأمر قنابل يدوية على قاعة طعام للجيش في القاعدة ثم بدؤوا معركة مسلحة استمرت عدة ساعات.

وذكر بيان الجيش: “الجنود المناوبون رصدوا المحاولة الأولى لتسلل الإرهابيين إلى داخل المنشأة”، مضيفًا أنه “خلال تبادل إطلاق النار تم حصرهم في منطقة صغيرة عند حدود القاعدة”.

وأعلنت حركة الجهاد الباكستانية حديثة التأسيس مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة، قائلة في بيان: إنها ستنشر صورًا ومقاطع فيديو لمقاتليها الذين شاركوا في الهجوم.