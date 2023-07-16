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لتعريفهم بمقتنيات الحرمين وإظهار العناية والاهتمام

هدايا تذكارية وماء زمزم لقاصدي المسجد الحرام

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
هدايا تذكارية وماء زمزم لقاصدي المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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وزّعت وكالة المعرض والمتاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة معارض المسجد الحرام، عددًا من الهدايا على قاصدي المسجد الحرام، هذا وقد نظمت الإدارة مبادرة إثراء لتقديم الهدايا التذكارية وماء زمزم المبارك، بالإضافة إلى تعريفهم بمقتنيات الحرمين.

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عناية واهتمام

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص معارض المسجد الحرام على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي وزوار المسجد الحرام، ولإظهار العناية والاهتمام بمشاعرهم وذكرياتهم التي يحملونها معهم في قلوبهم.

شكر وتقدير

وأعرب مدير معارض المسجد الحرام، عبدالعزيز بن محمد العمرو، عن شكره وتقديره لفريق عمل المعارض على جهودهم الكبيرة في توفير الهدايا وتنظيم معرضي زمزم وكسوة الكعبة المشرفة بشكل يليق بأهمية الحرمين ومكانتها الدينية.

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