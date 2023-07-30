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هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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أطلق قسم العمل التطوعي في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن، بالتنسيق مع صحة حفر الباطن، مبادرة أصدقاء المرضى.

هدف المبادرة

تهدف المبادرة إلى زيارة عدد من المرضى المنومين في المستشفيات الحكومية والأهلية.

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وقدم الفريق التطوعي الحلويات والورود، بالإضافة إلى هدية المصحف الشريف للمرضى في أقسام التنويم والحراجة.

وعبر المرضى عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على هذه المبادرة التي أدخلت البهجة والسرور عليهم.

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