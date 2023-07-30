الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية أتراك يقتلون بقالًا سوريًّا بوحشية في إسطنبول سبب اعتذار بغداد بونجاح لجماهير الهلال أعلى حرارة في السنة مع طالعي المرزم والكليبين بنزيما يمنح الاتحاد التقدم ضد الصفاقسي روسيا تهدد بالنووي بعد هجوم أثار الرعب في موسكو إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن نقل طارق حامد بسيارة الإسعاف بعد إصابته أمام الصفاقسي
أطلق قسم العمل التطوعي في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن، بالتنسيق مع صحة حفر الباطن، مبادرة أصدقاء المرضى.
تهدف المبادرة إلى زيارة عدد من المرضى المنومين في المستشفيات الحكومية والأهلية.
وقدم الفريق التطوعي الحلويات والورود، بالإضافة إلى هدية المصحف الشريف للمرضى في أقسام التنويم والحراجة.
وعبر المرضى عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على هذه المبادرة التي أدخلت البهجة والسرور عليهم.