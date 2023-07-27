هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص

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أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي بالإنجازات التي حققها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خلال النصف الأول من عام 2023، في دعم توظيف 201 ألف مواطن ومواطنة للعمل في القطاع الخاص .
وأضاف الراجحي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الصندوق ساهم أيضًا في صرف 4.6 مليار ريال لتمويل برامج التدريب والتمكين، وتوفير الخدمات لأكثر من 79 ألف منشأة، والتي تأتي جميعها استمرارًا لجهود تمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل.
استمراراً لجهود تمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل؛ أسهم #صندوق_تنمية_الموارد_البشرية خلال النصف الأول من عام 2023؛ في دعم توظيف 201 ألف مواطن ومواطنة للعمل في القطاع الخاص، وصرف 4.6 مليار ريال لتمويل برامج التدريب والتمكين، وتوفير الخدمات لأكثر من 79 ألف منشأة. pic.twitter.com/k6uauwl4M4
— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) July 27, 2023