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اللقاء بين الفريقين يقام بعد قليل في البطولة العربية

هزيمة الاتحاد المنستيري تمنح النصر هديتين

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
هزيمة الاتحاد المنستيري تمنح النصر هديتين
المواطن - محمد سمعه

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يلتقي بعد قليل فريقا الاتحاد المنستيري والنصر، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقبل المباراة، يتواجد فريق النصر في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة بعد تعادله في الجولة الأولى ضد جاره الشباب، أما نادي الاتحاد فيتواجد في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط، بعد الخسارة أمام الزمالك المصري برباعية دون رد في الجولة الأولى.

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فوز النصر على الفريق التونسي، يضمن له صدارة المجموعة الثالثة بشرط الفوز بفارق هدفين، كما أن النصر سيتلقى هدية وهي اقترابه من ضمان التأهل لدور الثمانية، وذلك قبل مواجهة الزمالك المصري يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة.

تشكيل النصر لمواجهة الاتحاد المنستيري

وسيخوض النصر، مباراة الاتحاد بعد قليل بتشكيل مكون من ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، علي لاجامي، أليكس تيليس، بروزوفيتش، سيكو فوفانا، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

تشكيل النصر لمواجهة الاتحاد المنستيري

وفي سياق آخر، يترقب عشاق كرة القدم السعودية، المواجهة النارية التي قد تجمع بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر والفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وكان نادي الاتحاد ضمن التأهل لدور الثمانية في البطولة أمس، وذلك بعد الفوز على فريق الصفاقسي التونسي بهدف دون رد، حيث يحتل حاليًا المركز الأول في المجموعة الأولى.

ويتبقى لنادي النصر مباراتان في دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية، وذلك لتحديد موقفه من التأهل لدور ربع النهائي حيث يلعب اليوم ضد نادي الاتحاد المنستيري التونسي ويواجه فريق الزمالك المصري في الجولة الثالثة يوم الخميس المقبل.

وفي حال تصدر النصر مجموعته في بطولة كأس الملك سلمان، وتجاوز دور الثمانية، وأيضًا نجح الاتحاد في تجاوز دور الثمانية، فسوف يلتقي الفريقان في دور نصف النهائي.

الزمالك ضد الاتحاد المنستيري - بطولة الملك سلمان للأندية العربية

 

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