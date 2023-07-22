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ضمن منافسات كأس الدوريات

هزيمة كروز أزول ضد إنتر ميامي في أول ظهور لميسي

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
هزيمة كروز أزول ضد إنتر ميامي في أول ظهور لميسي
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار خلال مشاركته في مباراة كروز أزول ضد إنتر ميامي، وقاد فريقه لتحقيق فوز قاتل بهدفين مقابل هدف.

خسارة كروز أزول ضد إنتر ميامي

ولعب كروز أزول ضد إنتر ميامي على ملعب لوكهارت في فلوريدا، ضمن منافسات بطولة كأس الدوريات، ونجح الفريق الأمريكي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف عن طريق روبير تايلور عند الدقيقة 44.

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كروز ازول ضد إنتر ميامي
جانب من المباراة – المصدر @InterMiamiCF

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة كروز أزول ضد إنتر ميامي، حل ليونيل ميسي كبديل، في أول ظهور له مع فريقه الأمريكي، وسط تفاعل كبير من الجماهير في المدرجات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي كروز أزول المكسيكي في تسجيل التعادل عن طريق أورييل أنتونا عند الدقيقة 65، لتشتعل أحداث المباراة بحثًا عن هز الشباك مجددًا، وأهدر الفريقان العديد من الفرص.

كروز أزول ضد إنتر ميامي
جانب من المباراة – المصدر @InterMiamiCF

ليونيل ميسي يسجل هدفًا قاتلًا

وفي الوقت الذي كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي، سدد ليونيل ميسي ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، ليهز الشباك عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المواجهة بخسارة كروز أزول ضد إنتر ميامي.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي أول 3 نقاط له في بطولة كأس الدوريات، ليعتلي صدارة مجموعته؛ التي تضم أيضًا أتلانتا يونايتد.

ليونيل ميسي - كروز ازول ضد إنتر ميامي
ميسي ولاعبي إنتر ميامي – المصدر @InterMiamiCF

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