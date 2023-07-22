هزيمة كروز أزول ضد إنتر ميامي في أول ظهور لميسي

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار خلال مشاركته في مباراة كروز أزول ضد إنتر ميامي، وقاد فريقه لتحقيق فوز قاتل بهدفين مقابل هدف.

خسارة كروز أزول ضد إنتر ميامي

ولعب كروز أزول ضد إنتر ميامي على ملعب لوكهارت في فلوريدا، ضمن منافسات بطولة كأس الدوريات، ونجح الفريق الأمريكي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف عن طريق روبير تايلور عند الدقيقة 44.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة كروز أزول ضد إنتر ميامي، حل ليونيل ميسي كبديل، في أول ظهور له مع فريقه الأمريكي، وسط تفاعل كبير من الجماهير في المدرجات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي كروز أزول المكسيكي في تسجيل التعادل عن طريق أورييل أنتونا عند الدقيقة 65، لتشتعل أحداث المباراة بحثًا عن هز الشباك مجددًا، وأهدر الفريقان العديد من الفرص.

ليونيل ميسي يسجل هدفًا قاتلًا

وفي الوقت الذي كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي، سدد ليونيل ميسي ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، ليهز الشباك عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المواجهة بخسارة كروز أزول ضد إنتر ميامي.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي أول 3 نقاط له في بطولة كأس الدوريات، ليعتلي صدارة مجموعته؛ التي تضم أيضًا أتلانتا يونايتد.