هلالة الحمداني نجمة شاعر المليون في ذمة الله

توفيت الشاعرة العمانية هلالة الحمداني، نجمة برنامج “شاعر المليون” في نسخته الثانية، صباح اليوم الأربعاء، بعد 3 أيام من ولادة طفلها.

وحسب جريدة “الوطن” العمانية، تعرضت هلالة الحمداني لجلطة بعد 3 أيام من وضعها لمولودها الجديد، وفقًا لما ذكرته عائلتها.

أول شاعرة خليجية تشارك بمسابقة

وتعتبر هلالة الحمداني أول شاعرة خليجية تشارك في برامج مسابقات خاصة بالشعر، ووصلت إلى مراحل متقدمة فيها.

وصدم الكثير من محبيها فور إعلان النبأ، فقال حميد المشفيري “إنَّا لله وإنَّا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم لله ما أعطى ولله ما أخذ والعاقبة للمتقين، الله يرحمها ويغمد روحها الجنة ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.

وأضافت هدى الوهيبي “تذكرت نفسي يوم وفاة أمي الله يرحمها وأنا في عمر 40 يومًا بس الحمد لله الله عوضني بزوجة أب ربتني وقامت برعايتي جزاها الله خير وعساهن بجنات النعيم يا رب الفقد صعب وخاصة يكون فيه أطفال”.

وتابعت قولها “لذلك أتأثر أكثر بمثل هذه الوفيات رحمها الله والله يسخر من يربي هذا الطفل”.

وقال مسلم المنظري “رحمة الله تغشاها وغفر الله لها وأدخلها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

آخر ما نشرته هلالة الحمداني

وكان آخر ما نشرته هلالة الحمداني عبر حسابها على “سناب شات”، بطاقة تهنئة من خالتها التي هنأتها بوضع مولودها الجديد قبل يومين فقط.

وجاء في البطاقة التي نشرتها هلالة الحمداني: “الغالية هلالة.. الحمد لله على السلامة، ألف مبروك المولود.. خالتك ليلى”.