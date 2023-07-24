هلاليون يطالبون برحيل عبدالله المعيوف

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طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، إدارة فهد بن نافل بالتخلي عن الحارس عبدالله المعيوف؛ وذلك بسبب أدائه أمس الأحد في مباراة الهلال والكويت الكويتي الودية والتي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وظهرت بعض الأخطاء من حارس الهلال في المباراة، مما دفع الجماهير للمطالبة برحيله وضم حارس آخر أجنبي أقوى منه على المستوى الفني.
وفي ملخص المباراة، تقدم الصربي سيرجي سافيتش بالهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الأولى ثم تعادل التونسي طه ياسين الخنيسي لفريق الكويت الكويتي في الدقيقة الخامسة.
ونجح بعدها فريق الهلال في إحراز الهدف الثاني عبر سالم الدوسري في الدقيقة التاسعة.
ثم أضاف البرازيلي ميشايل الهدف الثالث لـ أزرق الرياض ثم قلص فريق الكويت الفارق بإحرازه الهدف الثاني.
وسجل نيفيز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 52 من ركلة جزاء.
وفاز أزرق الرياض بنتيجة 4/ 2.