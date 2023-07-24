Icon

المرور تتفاعل مع بلاغ عن 3 سيارات تتجاوز ضوابط القيادة Icon واشنطن: لم نتلقَّ أي رد من كوريا الشمالية بشأن الجندي العابر للحدود Icon ميمو في الطائف وأوقات كوميدية ممتعة مع أحمد حلمي Icon لحظة إزالة العصفور الأزرق من مقر تويتر الرئيسي Icon طريقة جديدة من مانشستر سيتي لتعطيل انتقال بيرناردو سيلفا لـ الهلال Icon واشنطن: لا ندعم الهجمات داخل روسيا Icon 2000 ريال غرامة عبور المارة من أماكن غير مخصصة للمشاة Icon هلاليون يطالبون برحيل عبدالله المعيوف Icon إيلون ماسك أغنى رجل في العالم مجددًا Icon أبشر: لا تتجاوبوا مع أي رسائل تطلب معلومات شخصية أو مال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد أدائه في مباراة الكويت الكويتي

هلاليون يطالبون برحيل عبدالله المعيوف

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
هلاليون يطالبون برحيل عبدالله المعيوف
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، إدارة فهد بن نافل بالتخلي عن الحارس عبدالله المعيوف؛ وذلك بسبب أدائه أمس الأحد في مباراة الهلال والكويت الكويتي الودية والتي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

أخطاء عبدالله المعيوف 

وظهرت بعض الأخطاء من حارس الهلال في المباراة، مما دفع الجماهير للمطالبة برحيله وضم حارس آخر أجنبي أقوى منه على المستوى الفني.

قد يهمّك أيضاً
الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال

الأهلي ينتظر عرض النصر الرسمي لضم محمد الشناوي

الأهلي ينتظر عرض النصر الرسمي لضم محمد الشناوي

وفي ملخص المباراة، تقدم الصربي سيرجي سافيتش بالهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الأولى ثم تعادل التونسي طه ياسين الخنيسي لفريق الكويت الكويتي في الدقيقة الخامسة.

ونجح بعدها فريق الهلال في إحراز الهدف الثاني عبر سالم الدوسري في الدقيقة التاسعة.

ثم أضاف البرازيلي ميشايل الهدف الثالث لـ أزرق الرياض ثم قلص فريق الكويت الفارق بإحرازه الهدف الثاني.

وسجل نيفيز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 52 من ركلة جزاء.

وفاز أزرق الرياض بنتيجة 4/ 2.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46...

السعودية اليوم
4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى مكة
السعودية اليوم

4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى...

السعودية اليوم
الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض وبايدن على علم
العالم

الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض...

العالم
وفاة 289 طفلًا مهاجرًا خلال عبورهم المتوسط هذا العام
العالم

وفاة 289 طفلًا مهاجرًا خلال عبورهم المتوسط...

العالم
أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات سدايا وكاوست حول الذكاء الاصطناعي
السعودية اليوم

أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات...

السعودية اليوم
أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم إرهابي وخططا لاغتيال رجال أمن
أخبار رئيسية

القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم...

أخبار رئيسية
ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم
آخر الاخبار

ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم

آخر الاخبار