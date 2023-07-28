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إطلاق الطاقة من المجال المغناطيسي للشمس

هل ارتفاع درجة الحرارة بسبب العواصف الشمسية؟ فلكية جدة تجيب

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
هل ارتفاع درجة الحرارة بسبب العواصف الشمسية؟ فلكية جدة تجيب
المواطن - فريق التحرير

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نفت فكلية جدة العلاقة بين العواصف الشمسية وارتفاع درجة الحرارة على الأرض، مؤكدة أن نشاط الشمس له تأثير محدود على ارتفاع الحرارة.

العواصف الشمسية

وقال المهندس ماجد أبوزاهرة مدير الجمعية أن العواصف الشمسية تحدث بسبب إطلاق الطاقة من المجال المغناطيسي للشمس ويتم إطلاق هذه الطاقة على شكل إشعاع كهرومغناطيسي وجسيمات عالية السرعة ويمكن أن تتفاعل هذه الجسيمات مع الغلاف الجوي للأرض مما يتسبب في حدوث الشفق القطبي وتعطيل الاتصالات اللاسلكية ومع ذلك ليس لها تأثير كبير على درجة الحرارة الإجمالية على الأرض.

ارتفاع درجة الحرارة

وأكد أن نشاط الشمس له تأثير ضئيل للغاية على درجة الحرارة الأرضية، لكن هذا التأثير لا ينتج عن العواصف الشمسية. يمر نشاط الشمس بدورات مع فترات من النشاط العالي وفترات من النشاط المنخفض، خلال فترات النشاط العالي تطلق الشمس المزيد من الطاقة مما قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجة حرارة الأرض ومع ذلك فإن هذا التأثير ضئيل للغاية ولا يكفي للتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري.

الاحتباس الحراري

ولفت السبب الرئيسي للاحتباس الحراري هو انبعاث غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة البشرية حيث تحبس هذه الغازات الحرارة في الغلاف الجوي للأرض مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب. لا تلعب العواصف الشمسية دورًا مهمًا في ظاهرة الاحتباس الحراري.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الطقس حارًا الى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض والقصيم. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق من مكة المكرمة الى جازان.

تدني الرؤية

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير ومنطقة نجران (شرورة) وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي).

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