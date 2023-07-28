هل ارتفاع درجة الحرارة بسبب العواصف الشمسية؟ فلكية جدة تجيب

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وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الطقس حارًا الى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض والقصيم. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق من مكة المكرمة الى جازان.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير ومنطقة نجران (شرورة) وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي).