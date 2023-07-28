هل ارتفاع درجة الحرارة بسبب العواصف الشمسية؟ فلكية جدة تجيب

نفت فكلية جدة العلاقة بين العواصف الشمسية وارتفاع درجة الحرارة على الأرض، مؤكدة أن نشاط الشمس له تأثير محدود على ارتفاع الحرارة.

العواصف الشمسية

وقال المهندس ماجد أبوزاهرة مدير الجمعية أن العواصف الشمسية تحدث بسبب إطلاق الطاقة من المجال المغناطيسي للشمس ويتم إطلاق هذه الطاقة على شكل إشعاع كهرومغناطيسي وجسيمات عالية السرعة ويمكن أن تتفاعل هذه الجسيمات مع الغلاف الجوي للأرض مما يتسبب في حدوث الشفق القطبي وتعطيل الاتصالات اللاسلكية ومع ذلك ليس لها تأثير كبير على درجة الحرارة الإجمالية على الأرض.