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اللاعب المصري ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال لدوري روشن

هل يفكر الاتفاق في ضم محمد صلاح ؟

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
هل يفكر الاتفاق في ضم محمد صلاح ؟
المواطن - فريق التحرير

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كشف حسام بدير مدير قطاع تطوير الأعمال في نادي الاتفاق، حقيقة اهتمام ناديه بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وتحدث بدير لـ قناة ” صدى البلد” المصرية قائلًا: ” لم نتواصل مع صلاح ونرى أنه مستمر في الدوريات الأوروبية وإذا جاء إلى دوري روشن فلن يكون معنا بسبب عدم القدرة المادية”.

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وأضاف أن التعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد خطوة مميزة لـ الاتفاق بسبب عدم تعرضه للخسارة في الدوري الإسكتلندي مع جلاسكو رينجرز.

محمد صلاح يتخذ قراره 

وفي يونيو الماضي، حسم صلاح موقفه من البقاء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد تلقيه أكثر من عرض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، تلقى عرضًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي المقبل، خاصة بعد انضمام أكثر من نجم عالمي إليه هذا الصيف.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

وأشار موقع “footballinsider247″، إلى أن محمد صلاح قرر الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هذا الصيف، وذلك على الرغم من عدم تأهله إلى النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولفت الموقع العالمي، إلى أن نجم المنتخب المصري قرر عدم الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد، إلا أن رحيله إلى هناك أمر محتمل في المستقبل، بعد نهاية عقده الحالي مع ليفربول في موسم 2024\ 2025.

وكان محمد صلاح قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المركز الرابع بقائمة الهدافين، حيث نجح في تسجيل 19 هدفًا، فيما توج مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند بجائزة الهداف بـ36 هدفًا.

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