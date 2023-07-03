هندي حج 37 مرة: هذا العام الحج مريح للغاية

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أتم حاج هندي فريضة الحج للمرة الـ 37 مرة على التوالي، وكشف عن أمنيته بتحقيق دعوة والدته بالحج 40 مرة.
وقال خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، إن والدته دعت له بأن ييسر له الله حج البيت الحرام أربعين مرة، مضيفًا: لكنني أسألها دائما هل سأتوقف عند حجتي الأربعين؟، فتجيبني: سوف تحج أربعين مرة وستواصل بعدها الحج ما استطعت.
وتابع: كانت والدتي تقول لي هذا عندما كنت في الرابعة والعشرين، وهذا العام، هذه الحجة 37 مرة على التوالي، وإذا لم يكن هناك كورونا كنت حجيت 39 مرة، فهناك عامين لم أحج بسبب كورونا.
وأعرب الحاج الهندي عن سعادته وفخره بما تقدمه الحكومة السعودية من خدمات للحجاج، مشيرًا إلى أنه أدى مناسك الحج هذا العام في أجواء مريحة للغاية، خاصة وأنه يحضر مناسك الحج منذ عام 1986م.
وأشاد الحاج بالإنجازات التي حققتها الحكومة السعودية خلال طيلة الأعوام الماضية، موضحًا أنه أدى مناسك الحج في عهد الملك فهد والملك عبدالله، وشهد الكثير من التغيرات التي تم إجراؤها للحجاج.
هندي يحج 27 مرة على التوالي.. ويتمنى تحقيق دعوة والدته بـ #الحج 40 مرة#العربية_في_الحج@mhsen93 pic.twitter.com/PI4ZYol2Jj
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 2, 2023