Icon

شرطي يعتدي على عامل توصيل أثناء موكب بايدن Icon ردود فعل غاضبة بعد رفض بايدن الاعتراف بحفيدته السابعة Icon رطب المدينة المنورة يزين الأسواق Icon قواعد تويتر الجديدة مؤقتة وماسك لن يجازف بخسارة المستخدمين Icon رصد مخالفات عرض وبيع أضاحٍ مريضة وهزيلة في الأسواق السعودية Icon سيف زاهر: محمد الشناوي لن يغادر الأهلي المصري Icon بداية أكبر إضرابات الفنادق في تاريخ أمريكا الحديث Icon أكبر تمساح في العالم يذهل العلماء بعد تجاوز عمره الـ 120 Icon برشلونة يبحث التخلص من لاعب آخر بعد رحيل صامويل أومتيتي Icon إطلاق نار عشوائي في بالتيمور الأمريكية ومصرع وإصابة 30 شخصًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يتمنى تحقيق دعوة والدته بأداء الحج 40 مرة

هندي حج 37 مرة: هذا العام الحج مريح للغاية

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ صباحاً
هندي حج 37 مرة: هذا العام الحج مريح للغاية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أتم حاج هندي فريضة الحج للمرة الـ 37 مرة على التوالي، وكشف عن أمنيته بتحقيق دعوة والدته بالحج 40 مرة.

يتمنى إتمام 40 حجة

وقال خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، إن والدته دعت له بأن ييسر له الله حج البيت الحرام أربعين مرة، مضيفًا: لكنني أسألها دائما هل سأتوقف عند حجتي الأربعين؟، فتجيبني: سوف تحج أربعين مرة وستواصل بعدها الحج ما استطعت.

قد يهمّك أيضاً
كوكب الأرض يفقد من الغابات مساحة تعادل سويسرا أو بولندا

كوكب الأرض يفقد من الغابات مساحة تعادل سويسرا أو بولندا

إحباط تهريب 572 ذبيحة من لحوم الأضاحي في جدة

إحباط تهريب 572 ذبيحة من لحوم الأضاحي في جدة

وتابع: كانت والدتي تقول لي هذا عندما كنت في الرابعة والعشرين، وهذا العام، هذه الحجة 37 مرة على التوالي، وإذا لم يكن هناك كورونا كنت حجيت 39 مرة، فهناك عامين لم أحج بسبب كورونا.

وأعرب الحاج الهندي عن سعادته وفخره بما تقدمه الحكومة السعودية من خدمات للحجاج، مشيرًا إلى أنه أدى مناسك الحج هذا العام في أجواء مريحة للغاية، خاصة وأنه يحضر مناسك الحج منذ عام 1986م.

إنجازات عظيمة

وأشاد الحاج بالإنجازات التي حققتها الحكومة السعودية خلال طيلة الأعوام الماضية، موضحًا أنه أدى مناسك الحج في عهد الملك فهد والملك عبدالله، وشهد الكثير من التغيرات التي تم إجراؤها للحجاج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا
العالم

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي...

العالم
إنقاذ حياة حاج فلبيني تعرّض لذبحة صدرية
السعودية اليوم

إنقاذ حياة حاج فلبيني تعرّض لذبحة صدرية

السعودية اليوم
3 خطوات لمعرفة أسباب عدم الأهلية بـ حساب المواطن
حساب المواطن

3 خطوات لمعرفة أسباب عدم الأهلية بـ...

حساب المواطن
تقارير بريطانية تكشف تفاصيل اجتماع الوليد بن طلال مع مالك تشيلسي
الرياضة

تقارير بريطانية تكشف تفاصيل اجتماع الوليد بن...

الرياضة
إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن 6 كجم
أخبار رئيسية

إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات...

أخبار رئيسية
عبدالرحمن آل مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الدفاع
السعودية اليوم

عبدالرحمن آل مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه...

السعودية اليوم
ضيوف الرحمن يرفعون مبيعات أسواق مكة: أسعار مقبولة في متناول الجميع
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يرفعون مبيعات أسواق مكة: أسعار...

السعودية اليوم
تفاصيل اتفاق مبابي مع ريال مدريد
آخر الاخبار

تفاصيل اتفاق مبابي مع ريال مدريد

آخر الاخبار