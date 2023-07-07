هندي ينحت تمثالًا من الرخام لزوجته بعد وفاتها

قرر الهندي فيجاي كومارا، 70 عامًا، الذي فقد زوجته بسبب مرض السرطان منذ أربع سنوات، نحت تمثال رخامي مشابه لها.

تمثال في الهند

واستغرق صنع التمثال ستة أسابيع، وتم نحته ليشبه الزوجة تمامًا، بشعر رمادي ملون ولباس هندي تقليدي وردي.

وبحسب وسائل إعلام في الهند، كانت هناك حاجة إلى رافعتين لنقل النموذج إلى منزل فيجاي.

وقال الهندي إنه أراد بذلك نقل فكرة أهمية الحب بين الزوجين لشباب اليوم، وليس فيجاي أول من حاول وخلد زوجته بطرق فريدة.