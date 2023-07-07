Icon

الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال جايابورا Icon الجماهير: يوسف الثنيان صنع أسمه كأسطورة من أساطير كرة القدم السعودية Icon إطلاق مبادرة مبصرون لتوزيع المصاحف بلغة برايل Icon أجواء باردة صيفًا في أبها مع انطلاق موسم عسير 2023 Icon هندي ينحت تمثالًا من الرخام لزوجته بعد وفاتها Icon الأهلي المصري يرفض رحيل محمد عبدالمنعم إلى الاتحاد Icon القبض على مخالفين في عسير لتهريبهما 36 كيلو حشيش Icon فتح تحقيق في تهديدات بالقتل تلقاها الشرطي قاتل نائل في فرنسا Icon ضبط مواطن ويمني لترويجهما الشبو والقات في جازان Icon قصة سجين خسر والده وحكم عليه بـ 15 عامًا بسبب المخدرات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
استغرق صنع التمثال ستة أسابيع

هندي ينحت تمثالًا من الرخام لزوجته بعد وفاتها

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
هندي ينحت تمثالًا من الرخام لزوجته بعد وفاتها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قرر الهندي فيجاي كومارا، 70 عامًا، الذي فقد زوجته بسبب مرض السرطان منذ أربع سنوات، نحت تمثال رخامي مشابه لها.

قد يهمّك أيضاً
6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية

6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية

تعفن جرثومي وراء وفاة 14 رضيعًا وسجن 3 مسؤولين بتونس

تعفن جرثومي وراء وفاة 14 رضيعًا وسجن 3 مسؤولين بتونس

تمثال في الهند

واستغرق صنع التمثال ستة أسابيع، وتم نحته ليشبه الزوجة تمامًا، بشعر رمادي ملون ولباس هندي تقليدي وردي.

وبحسب وسائل إعلام في الهند، كانت هناك حاجة إلى رافعتين لنقل النموذج إلى منزل فيجاي.

وقال الهندي إنه أراد بذلك نقل فكرة أهمية الحب بين الزوجين لشباب اليوم، وليس فيجاي أول من حاول وخلد زوجته بطرق فريدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

99 مليون حاج خلال 54 عاماً .. المملكة والحج قصة نجاح استثنائي
السعودية اليوم

99 مليون حاج خلال 54 عاماً .....

السعودية اليوم
اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث
السعودية اليوم

اليوم.. انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

السعودية اليوم
العتيبي: فرنسا على أعتاب العودة للقرون الوسطى
العالم

العتيبي: فرنسا على أعتاب العودة للقرون الوسطى

العالم
رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير
العالم

رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير

العالم
لحظة وصول فيصل بن فرحان إلى طهران
السعودية اليوم

لحظة وصول فيصل بن فرحان إلى طهران

السعودية اليوم
سائق مصري يقود شاحنة بترول مشتعلة لمنع كارثة
العالم

سائق مصري يقود شاحنة بترول مشتعلة لمنع...

العالم
ستاربكس ملزم بدفع 25.6 مليون دولار لموظفة بعد فصلها
العالم

ستاربكس ملزم بدفع 25.6 مليون دولار لموظفة...

العالم
سببان وراء رفض رحيل محمد عبد المنعم إلى الهلال
الرياضة

سببان وراء رفض رحيل محمد عبد المنعم...

الرياضة