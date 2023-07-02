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هيئة الزكاة تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ مساءً
هيئة الزكاة تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر 7 وظائف شاغرة (رجال / نساء) في التخصصات الإدارية والقانونية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير قسم تجربة المستخدم.
2- مهندس أول عمليات الشبكات.
3- أخصائي عمليات التطبيقات.
4- مدير إدارة إصدار الخدمات التقنية.
5- مهندس برمجيات رئيسي.
6- أخصائي ضمان الإيرادات.
7- أخصائي رئيسي التقارير والتحليلات.

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التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات التقنية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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