هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول المراجعة والاعتراضات: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.
– أخصائي رئيسي الحوكمة: شهادة البكالوريوس في تخصص الدراسات القانونية، أو ما يعادلها.
– أخصائي دراسات الزكاة والضريبة: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)