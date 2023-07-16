هيئة تنمية الصادرات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن طرح وظائف شاغرة بمجالات (إدارية وتقنية وهندسية) في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مدير تحليل الأعمال

– أخصائي أول تحليل الأعمال

– أخصائي أول الأمن السيبراني

– أخصائي أول تطوير النقل والسياحة

– مدير تطوير صادرات الخدمات

– أخصائي أول علاقات النقل والسياحة

– المشرف العام على قطاع إعادة التصدير

التخصصات:

– إدارة الأعمال

– الهندسة الصناعية

– تحليل الأعمال

– نظم معلومات إدارية

– التجارة الدولية

– إدارة سلسة التوريد

– نظم معلومات حاسب

– علوم الحاسب

– الأمن السيبراني

– أمن المعلومات

– العلاقات العامة

– التسويق

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.

– خبرة في مجال العمل.

– إتقان اللغتين العربية والانجليزية.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا