هيئة تنمية الصادرات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن طرح وظائف شاغرة بمجالات (إدارية وتقنية وهندسية) في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
– مدير تحليل الأعمال
– أخصائي أول تحليل الأعمال
– أخصائي أول الأمن السيبراني
– أخصائي أول تطوير النقل والسياحة
– مدير تطوير صادرات الخدمات
– أخصائي أول علاقات النقل والسياحة
– المشرف العام على قطاع إعادة التصدير
– إدارة الأعمال
– الهندسة الصناعية
– تحليل الأعمال
– نظم معلومات إدارية
– التجارة الدولية
– إدارة سلسة التوريد
– نظم معلومات حاسب
– علوم الحاسب
– الأمن السيبراني
– أمن المعلومات
– العلاقات العامة
– التسويق
– أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.
– خبرة في مجال العمل.
– إتقان اللغتين العربية والانجليزية.
التقديم على الوظائف متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا