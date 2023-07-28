هيفاء الجديع تقدم أوراق اعتمادها للمفوضية الأوروبية نسبة الانزلاق الغضروفي 3% إلى 5% في السعودية تعادل سلبي بين النصر والشباب في الشوط الأول الاتحاد يقرر الاستغناء عن طارق حامد البيت الأبيض: السعودية لها دور كبير في تمديد هدنة اليمن قتلى وجرحى في قصف مسيرة تركية لمعسكر بسوريا الوحدة الإماراتي يهزم الكويت الكويتي بثنائية صافرات الإنذار تدوي بأنحاء أوكرانيا أول قرار من ماتياس يايسله بعد توليه تدريب الأهلي أمطار متوقعة على مرتفعات جازان وعسير والباحة غدًا
قدَّمت سفيرة ورئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، اليوم، أوراق اعتمادها، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان در لايم.
وجرى خلال تسليم أوراق الاعتماد، استعراض العلاقات المشتركة بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.