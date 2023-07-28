هيفاء الجديع تقدم أوراق اعتمادها للمفوضية الأوروبية

قدَّمت سفيرة ورئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، اليوم، أوراق اعتمادها، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان در لايم.

وجرى خلال تسليم أوراق الاعتماد، استعراض العلاقات المشتركة بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.