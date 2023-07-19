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لن تكون مضطراً لحفظ أرقام هواتفهم مسبقاً في دفتر العناوين

واتساب يتيح ميزة الدردشة مع الأرقام المجهولة

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
واتساب يتيح ميزة الدردشة مع الأرقام المجهولة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين بدء محادثات مع مجهولين.

ولن يكون المستخدم مضطراً لحفظ أرقام هواتفهم مسبقاً في دفتر العناوين، وبشكل مباشر، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز تجربة المستخدم وتحسين الخصوصية.

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الدردشة مع الأرقام المجهولة

وفي السابق، كان يتعين على مستخدمي تطبيق واتساب حفظ رقم هاتف جهة الاتصال في دفتر العناوين، قبل أن يتمكنوا من بدء محادثة معها على التطبيق.

ولكن بفضل الميزة الجديدة التي تم إضافتها في أحدث إصدارات التطبيق على نظامي التشغيل iOS و Android، يُمكن الآن للمستخدمين البحث عن أرقام هواتف أشخاص مجهولين مباشرة من داخل التطبيق، والتواصل معهم بشكل فوري.

تعزيز خصوصية المستخدم

ويؤكد الخبراء، أن هذه الميزة تعمل على تعزيز الخصوصية، حيث لا يتم حفظ رقم هاتف الشخص غير المعروف في دفتر العناوين الخاص بالمستخدم، وبالتالي يتم الحفاظ على سرية هويته بشكل أكبر، وهو ما قد يكون مفيداً للمستخدمين الذين يرغبون في التواصل مع أشخاص جدد أو مجهولين، مثل العملاء أو الزملاء بدون الإفصاح عن هويتهم بشكل كامل.

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