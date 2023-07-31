واتساب يختبر ميزة تسجيل لقطات فيديو مباشرة

بدأ تطبيق التراسل الفوري واتساب التابع لشركة ميتا اختبار خاصية جديدة لمستخدمي التطبيق، وهي عبارة عن تسجيل لقطات فيديو مباشرة وإرسالها أثناء المحادثة.

خدمة جديدة من واتساب

وأوضحت شركة واتساب أن هذه الخدمة سوف تكون مدتها 60 ثانية، وتعتقد الشركة أنها ستكون ميزة جيدة لنقل المشاعر والعواطف بين مستخدمي التطبيق.

طريقة تفعيل الخدمة

وشارك مارك زوكربيرج، رئيس شركة ميتا التي تمتلك منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وواتساب، تسجيل فيديو عبر فيسبوك يوضح به طريقة تسجيل وتبادل رسائل الفيديو.

وتابع “يمكنكم استخدام خاصية الرسائل الصوتية الموجودة أو النقر على الزر لكي تشغل الفيديو أو تسجل رسالة، وبالضغط المستمر على زر الكاميرا يسمح بتسجيل رسالة فيديو، كما يمكن للمستخدم تشغيل خاصية التسجيل دون الضغط على رمز الكاميرا.