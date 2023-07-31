واتساب يختبر ميزة تسجيل لقطات فيديو مباشرة

خالد عبدالرحمن يطرب الجمهور في ليلة لا تنسى بمهرجان جرش وظائف شاغرة بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الإطاحة بـ 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في عسير ضبط شخصين لترويجهما المخدرات بجدة والشرقية حديقة بهجة رغدان في الباحة.. أجواء ساحرة ومبهجة للكبير والصغير جامعة الطائف تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445 مستغلو الرواسب في تبوك بقبضة الأمن توقعات بارتفاع الحرارة درجتين خلال أغسطس وظائف للثانوية فأعلى فى شركة السلام لصناعة الطيران 25 مليون خدمة منجزة عبر منصة تأميناتي أعمال
بدأ تطبيق التراسل الفوري واتساب التابع لشركة ميتا اختبار خاصية جديدة لمستخدمي التطبيق، وهي عبارة عن تسجيل لقطات فيديو مباشرة وإرسالها أثناء المحادثة.
وأوضحت شركة واتساب أن هذه الخدمة سوف تكون مدتها 60 ثانية، وتعتقد الشركة أنها ستكون ميزة جيدة لنقل المشاعر والعواطف بين مستخدمي التطبيق.
وشارك مارك زوكربيرج، رئيس شركة ميتا التي تمتلك منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وواتساب، تسجيل فيديو عبر فيسبوك يوضح به طريقة تسجيل وتبادل رسائل الفيديو.
وتابع “يمكنكم استخدام خاصية الرسائل الصوتية الموجودة أو النقر على الزر لكي تشغل الفيديو أو تسجل رسالة، وبالضغط المستمر على زر الكاميرا يسمح بتسجيل رسالة فيديو، كما يمكن للمستخدم تشغيل خاصية التسجيل دون الضغط على رمز الكاميرا.