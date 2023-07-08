واتساب يختبر ميزة جديدة لتسهيل عمليات البحث

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يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب حاليًا على اختبار قائمة فلاتر جديدة صممت لمساعدة المستخدمين على البحث في المحادثات بشكل أسرع.
ورصد موقع (WABetaInfo) الذي يتابع أحدث التطورات في التطبيق وجود 3 فلاتر لمساعدة المستخدمين على غربلة الرسائل، وفقًا لـ “سكاي نيوز”.
وتساعد هذه الفلاتر في العثور على المحادثات الشخصية أو القفز إلى المحادثات الخاصة بالعمل، في واتساب بشكل مباشر كبديل للبحث في قائمة ضخمة متخمة بالرسائل غير المتجانسة.
وتقسم الفلاتر الجديدة رسائل الواتساب إلى غير مقروءة وأخرى شخصية وثالثة خاصة برسائل العمل.