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واتساب يختبر ميزة جديدة لتسهيل عمليات البحث

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
واتساب يختبر ميزة جديدة لتسهيل عمليات البحث
المواطن - فريق التحرير

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يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب حاليًا على اختبار قائمة فلاتر جديدة صممت لمساعدة المستخدمين على البحث في المحادثات بشكل أسرع.

عمليات البحث

ورصد موقع (WABetaInfo) الذي يتابع أحدث التطورات في التطبيق وجود 3 فلاتر لمساعدة المستخدمين على غربلة الرسائل، وفقًا لـ “سكاي نيوز”.

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فلاتر واتساب

وتساعد هذه الفلاتر في العثور على المحادثات الشخصية أو القفز إلى المحادثات الخاصة بالعمل، في واتساب بشكل مباشر كبديل للبحث في قائمة ضخمة متخمة بالرسائل غير المتجانسة.

وتقسم الفلاتر الجديدة رسائل  الواتساب إلى غير مقروءة وأخرى شخصية وثالثة خاصة برسائل العمل.

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