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عقب العملية العسكرية الأخيرة

واشنطن تطالب إسرائيل بترميم البنية التحتية في جنين

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
واشنطن تطالب إسرائيل بترميم البنية التحتية في جنين
المواطن - فريق التحرير

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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الإدارة الأمريكية طالبت تل أبيب بأن تعيد ترميم البنية التحتية المدنية في جنين عقب العملية العسكرية الأخيرة.

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اقتحام جنين

وأفادت الإذاعة أن الإدارة الأمريكية ستكون في تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لأجل ذلك.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء عن انتهاء عملية عسكرية دامت يومين في جنين شمال الضفة الغربية قتل فيها 12 فلسطينيًا وجندي إسرائيلي.

وشهدت جنين دمارًا للمساكن والمحال وتهجيرًا للأهالي، بعد أن شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين عملية اقتحام وصفت بـ”الأضخم منذ 20 عامًا” لمخيم جنين.

وفي اليوم الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية نشر نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق عملية تدمير ممنهجة لطريق معبدة بجرافة.

وحاول الجيش الإسرائيلي، فصل مخيم جنين عن محيطه من خلال تجريف الطرقات وإقامة السواتر.

وبحسب مصادر فإن جزءًا من العملية العسكرية يستهدف البنية التحتية لجنين ومخيمها وهناك رغبة إسرائيلية واضحة للانتقام من المخيم.

 

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