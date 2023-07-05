واشنطن تطالب إسرائيل بترميم البنية التحتية في جنين فوز ثمين لـ الأهلي ضد الإسماعيلي اتفاق وزراء الطاقة في أوبك على مواصلة التشاور لدعم استقرار وتوازن أسواق البترول إبراهيم الحجاج ونجوم مسرحية ذات اللايكات على مسرح محمد العلي بالرياض متهم يفجر 3 قنابل يدوية داخل محكمة أوكرانية قبل انتحاره أنخل دي ماريا يعود إلى بنفيكا بعد غياب 13 عامًا أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات سدايا وكاوست حول الذكاء الاصطناعي توقعات بوصول درجات الحرارة في السعودية لـ 50 مئوية جماهير الهلال تطلب رحيل جانج هيون سو حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الإدارة الأمريكية طالبت تل أبيب بأن تعيد ترميم البنية التحتية المدنية في جنين عقب العملية العسكرية الأخيرة.
وأفادت الإذاعة أن الإدارة الأمريكية ستكون في تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لأجل ذلك.
وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء عن انتهاء عملية عسكرية دامت يومين في جنين شمال الضفة الغربية قتل فيها 12 فلسطينيًا وجندي إسرائيلي.
وشهدت جنين دمارًا للمساكن والمحال وتهجيرًا للأهالي، بعد أن شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين عملية اقتحام وصفت بـ”الأضخم منذ 20 عامًا” لمخيم جنين.
وفي اليوم الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية نشر نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق عملية تدمير ممنهجة لطريق معبدة بجرافة.
وحاول الجيش الإسرائيلي، فصل مخيم جنين عن محيطه من خلال تجريف الطرقات وإقامة السواتر.
وبحسب مصادر فإن جزءًا من العملية العسكرية يستهدف البنية التحتية لجنين ومخيمها وهناك رغبة إسرائيلية واضحة للانتقام من المخيم.