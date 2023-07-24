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ردًّا على هجمات بطائرات مسيرة تنفذها كييف

واشنطن: لا ندعم الهجمات داخل روسيا

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
واشنطن: لا ندعم الهجمات داخل روسيا
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تدعم الهجمات داخل روسيا.

هجمات كييف على روسيا

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين: إن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قاسية ردًّا على الهجمات بالطائرات المسيرة التي ينفذها نظام كييف.

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وأضافت الخارجية الروسية في بيان: تعليقًا على هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف منشآت في موسكو والقرم: إن سعي الغرب وتركيزه على زيادة تفاقم الوضع يقف وراء تصرفات أوكرانيا الوقحة.

روسيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منطقة بيلغورود

وتابعت: إن الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات صارمة ردًّا على الهجمات الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع في روسيا صباح اليوم الاثنين، إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مبنيين في موسكو.

كذلك تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ “هجوم إرهابي” باستخدام 17 مسيرة على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم، ليلة الاثنين.

 

 

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