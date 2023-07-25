واشنطن: لم نتلقَّ أي رد من كوريا الشمالية بشأن الجندي العابر للحدود

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين: إن الولايات المتحدة لم تتلقَّ أي رد من كوريا الشمالية حول الجندي العابر للحدود.

تصريحات أمريكا

وأضاف ماثيو ميلر أن الوزارة لم تُجْرِ أي اتصالات جوهرية مع كوريا الشمالية منذ أن عبر الجندي الأمريكي ترافيس كينج الحدود إلى بيونج يانج الأسبوع الماضي.

وأردف ميلر: واشنطن تواصلت للتأكد من مكان وجود كينج والمعلومات المتعلقة بسلامته لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن.

وانطلق كينج، وهو جندي أمريكي كان يخدم في كوريا الجنوبية، إلى كوريا الشمالية في 18 يوليو الجاري أثناء قيامه بجولة في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين.