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واشنطن تواصلت للتأكد من مكان وجود الجندي

واشنطن: لم نتلقَّ أي رد من كوريا الشمالية بشأن الجندي العابر للحدود

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
واشنطن: لم نتلقَّ أي رد من كوريا الشمالية بشأن الجندي العابر للحدود
المواطن - فريق التحرير

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين: إن الولايات المتحدة لم تتلقَّ أي رد من كوريا الشمالية حول الجندي العابر للحدود.

تصريحات أمريكا

وأضاف ماثيو ميلر أن الوزارة لم تُجْرِ أي اتصالات جوهرية مع كوريا الشمالية منذ أن عبر الجندي الأمريكي ترافيس كينج الحدود إلى بيونج يانج الأسبوع الماضي.

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وأردف ميلر: واشنطن تواصلت للتأكد من مكان وجود كينج والمعلومات المتعلقة بسلامته لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن.

وانطلق كينج، وهو جندي أمريكي كان يخدم في كوريا الجنوبية، إلى كوريا الشمالية في 18 يوليو الجاري أثناء قيامه بجولة في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين.

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