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بعد اختبار بيونغ يانغ صاروخًا

واشنطن: لن نتفاجأ إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
واشنطن: لن نتفاجأ إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت واشنطن، الأحد، أنّها “لن تتفاجأ” إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة، بعد اختبار بيونغ يانغ صاروخًا هذا الأسبوع.

التجربة النووية السابعة

كوريا الشمالية تختبر صاروخًا عابرًا للقارات لبث الخوف في نفوس الأعداء

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وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان: كنت قلقًا لبعض الوقت من أن تجري كوريا الشمالية ما ستكون تجربتها النووية السابعة، وفقًا لشبكة سي بي سي التلفزيونية.

وأردف جيك سوليفان: لا أرى أيّ مؤشرات على أنّ ذلك سيحدث في أيّ وقت قريب.

وأردف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض: “لكن لن تكون مفاجأة إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى ترتبط بقدراتها الصاروخية الباليستية العابرة للقارات”.

صاروخ باليستي عابر للقارات

ولفت سوليفان إلى أنّ بيونغ يانغ بدأت اختبار هذه القدرات منذ سنوات و”تواصل القيام بذلك”.

وأعلنت كوريا الشمالية الخميس، أنّها اختبرت بنجاح صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب، مشيرة إلى أنّ التجربة أشرف عليها زعيمها كيم جونغ-أون.

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أنّ الصاروخ من طراز “هواسونغ-18” الذي اختُبر سابقًا مرة واحدة فقط في إبريل قطع مسافة 1001 كم وبلغ ارتفاعه الأقصى 6648 كم قبل أن يسقط في بحر الشرق الذي يعرف أيضًا ببحر اليابان.

كوريا الشمالية تختبر صاروخًا عابرًا للقارات لبث الخوف في نفوس الأعداء

لا رجوع عن الوضع النووي

وأفاد الزعيم الكوري الشمالي العام الماضي أنّه “لا رجوع” عن الوضع النووي لبلاده، داعيًا إلى تعزيز التسلح، ولاسيّما بالأسلحة النووية التكتيكية.

وأدانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وحلفاؤها، ومن بينهم فرنسا، بشدة، إطلاق الصاروخ في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ورغم ذلك، كرر مستشار الأمن القومي الأمريكي عرض الولايات المتحدة إجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية، مؤكدًا أن واشنطن “مستعدّة للجلوس (مع بيونغ يانغ) ومناقشة برنامجها النووي بدون شروط مسبقة”.

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