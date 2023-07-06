واشنطن: نسعى لتعميق التواصل مع بكين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة تسعى لتعميق التواصل مع الصين بشأن مجموعة من القضايا؛ لتجنب سوء الاتصالات، بعد وصولها إلى العاصمة الصينية بكين.

وغردت يلين، عبر حسابها على تويتر، قائلة: لقد كلف الرئيس الأمريكي جو بايدن، إدارته بتعميق التواصل بين بلدينا بشأن مجموعة من القضايا، وأنا أتطلع إلى القيام بذلك خلال زيارتي.

فرصة لتحسين الاتصالات مع الصين

وأردفت وزيرة الخزانة الأمريكية أن زيارتها إلى الصين تمثل فرصة لتحسين الاتصالات مع الصين وتجنب سوء التفاهم، مشيرة إلى أن “واشنطن ستتخذ إجراءات لحماية أمنها القومي عند الحاجة”.

كذلك أفادت بأن “الولايات المتحدة تسعى إلى (منافسة اقتصادية صحية) مع الصين لصالح العمال والشركات الأمريكية، والتعاون مع بكين لمواجهة التحديات العالمية”.

من المعروف أن وزيرة الخزانة الأمريكية كانت قد وصلت بوقت سابق الخميس إلى بكين في زيارة تهدف لتحسين العلاقات التجارية التي زعزعها التنافس المتزايد بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وفق فرانس برس.