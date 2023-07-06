Icon

كاكا يرافق أنشيلوتي في منتخب البرازيل Icon إضراب سائقي المترو بلندن عن العمل بسبب المعاشات وتسريح العمال Icon برلسكوني يترك مليارات الدولارات كميراث لأقرب أقربائه وأصدقائه Icon كلية الملك خالد العسكرية تعلن بدء التسجيل لحملة الشهادة الجامعية والثانوية Icon فيكتور سيموس يتواجد مع فيرمينو في تدريبات الأهلي Icon معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن Icon سبب رفض نجم فلامنجو الانضمام إلى الهلال Icon ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة Icon 15 قذيفة مدفعية إسرائيلية تستهدف الأراضي اللبنانية Icon تويتر تهدد بمقاضاة ميتا بسبب تطبيق ثريدز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بشأن مجموعة من القضايا لتجنب سوء الاتصالات

واشنطن: نسعى لتعميق التواصل مع بكين

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
واشنطن: نسعى لتعميق التواصل مع بكين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة تسعى لتعميق التواصل مع الصين بشأن مجموعة من القضايا؛ لتجنب سوء الاتصالات، بعد وصولها إلى العاصمة الصينية بكين.

وغردت يلين، عبر حسابها على تويتر، قائلة: لقد كلف الرئيس الأمريكي جو بايدن، إدارته بتعميق التواصل بين بلدينا بشأن مجموعة من القضايا، وأنا أتطلع إلى القيام بذلك خلال زيارتي.

قد يهمّك أيضاً
ليفربول يرغب في ضم كيليان مبابي مقابل 200 مليون يورو

ليفربول يرغب في ضم كيليان مبابي مقابل 200 مليون يورو

صالات التنفيذي تخدم أكثر من 42 ألف حاج بكافة مطارات السعودية

صالات التنفيذي تخدم أكثر من 42 ألف حاج بكافة مطارات السعودية

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

فرصة لتحسين الاتصالات مع الصين

وأردفت وزيرة الخزانة الأمريكية أن زيارتها إلى الصين تمثل فرصة لتحسين الاتصالات مع الصين وتجنب سوء التفاهم، مشيرة إلى أن “واشنطن ستتخذ إجراءات لحماية أمنها القومي عند الحاجة”.

كذلك أفادت بأن “الولايات المتحدة تسعى إلى (منافسة اقتصادية صحية) مع الصين لصالح العمال والشركات الأمريكية، والتعاون مع بكين لمواجهة التحديات العالمية”.

من المعروف أن وزيرة الخزانة الأمريكية كانت قد وصلت بوقت سابق الخميس إلى بكين في زيارة تهدف لتحسين العلاقات التجارية التي زعزعها التنافس المتزايد بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وفق فرانس برس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح...

السعودية اليوم
ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان
أخبار أمنية

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

أخبار أمنية
النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا
الرياضة

النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

الرياضة
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
السعودية اليوم

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة...

السعودية اليوم
فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة
العالم

فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات...

العالم
بياض الحجاج يكسو عرفات
السعودية اليوم

بياض الحجاج يكسو عرفات

السعودية اليوم
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

السعودية اليوم