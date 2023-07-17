“وافي” تشترط رخصة التأجير على الخارطة لمزاولة النشاط

أعلنت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” أن نشاط تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء، أو التي لم تنشأ بعد.

رخصة مزاولة

وأوضحت أن إصدار رخصة مزاولة أمر ضروري قبل الشروع في النشاط، مؤكدةً أنه يعد من أهم الأنشطة العقارية المستهدفة مؤخراً بشكل متزايد. وأوضحت وافي، أنه يشترط على الراغبين في تطوير مشاريع عقارية الحصول على رخصة التأجير على الخارطة.

التراخيص اللازمة

كما أكد أنه يحظر التأجير، أو العرض، أو التسويق والإعلان عن المشاريع بهدف تأجيرها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من اللجنة.