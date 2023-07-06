والد التوأم إحسان وبسام: فرحتي لا توصف عندما رأيتهما منفصلين

وجه والد التوأم السيامي السوري إحسان وبسام، الشكر للقيادة السعودية والطاقم الطبي برئاسة الدكتور عبدالله الربيعة، عقب نجاح عملية فصل توأمه السيامي إحسان وبسام.

وقال والد التوأم السوري في تصريحات لقناة “الإخبارية” “فرحتي لا توصف عندما رأيت أطفالي منفصلين بعد أن كان يجمعهم جسد واحد”، مضيفًا “كنت متخوفًا لكن الكادر الطبي كتير ممتاز بفضل الله.. فهم لم يقصروا”.

فيما ذكرت والدة التوأم السوري “الحمد لله.. والله فرحتنا كبيرة”، موجهة الشكر للقيادة والطاقم الطبي المشرف على عملية فصل الطفلين إحسان وبسام.

نجاح فصل التوأم السيامي

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الفريق الطبي والجراحي لفصل التوأم السيامي “ إحسان وبسام “ الدكتور عبدالله الربيعة، فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام بنجاح.

وأوضح الربيعة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن الفريق أسرع في فصل التوأم لوجود اشتراكات عديدة وعيوب خلقية كبيرة لدى الطفل إحسان.

عملية دقيقة

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة في عملية فصل التوأم السيامي إحسان وبسام كانت دقيقة وحساسة جدًا، وحاول الفريق الإسراع فيها قدر الإمكان نظرًا لما يواجه الطفل إحسان من عيوب خلقية ومشاكل في القلب وضمور في الأعصاب وعدم وجود كلى ومثانة بولية وجهاز تناسلي، كما يوجد قصور وقصر في الأمعاء، ما يؤكد أنه كان متطفلًا على شقيقه التوأم بسام.

وأضاف أنه كان هناك اشتراكات عديدة في أكثر من موقع وفي الأمعاء والإثنى العشر والبنكرياس والأوردة الدقيقة الخاصة بالكبد وأغشية القلب، وتم التعامل معها وفصلها، لافتًا إلى أنه لا يتوقع للطفل إحسان الحياة لأنه غير مكتمل رغم وضعه المستقر فأمامه ساعات أو أيام، لافتًا إلى أنه خلال ساعات قليلة سيخرج التوأم ويقابلان أسرتهما.