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توجه بالشكر للطاقم الطبي والدكتور عبدالله الربيعة

والد التوأم السيامي إحسان وبسام: فرحتي لا توصف.. نشكر قيادة المملكة

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
والد التوأم السيامي إحسان وبسام: فرحتي لا توصف.. نشكر قيادة المملكة
المواطن - فريق التحرير

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قال والد التوأم السيامي السوري إحسان وبسام، إن فرحته لا توصف بوصوله للمملكة وبدء عملية الفصل بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال.

وقال والد التوأم السيامي لقناة “الإخبارية”: “كل الشكر للمملكة على هذه المبادرة الإنسانية، ونشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجزاهم الله كل خير على هذه المبادرات الإنسانية”.

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وتوجه والد التوأم السوري إحسان وبسام بالشكر للطاقم الطبي بقيادة د. عبدالله الربيعة على جهودهم.

عملية فصل التوأم السوري

يذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بدأ الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة صباح اليوم عملية فصل التوأم السيامي السوري ” بسام وإحسان”، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

 

 

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