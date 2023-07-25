والد الزميل عبدالله المديفر في ذمة الله

أعلن الإعلامي الزميل عبدالله المديفر، وفاة والده عبدالعزيز المديفر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وقال عبدالله المديفر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “بكل إيمان بقضاء الله وبكامل التسليم للخالق الرحيم أنعى لكم والدي عبدالعزيز المديفر رحمه الله الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض وستكون الصلاة عليه اليوم بعد صلاة المغرب في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ببريدة”. وأضاف “اللهم صبرني وأشقائي واربط على قلب والدتي”.

تعزية عبدالله المديفر

وفور إعلان النبأ، قدم العديد من متابعي عبدالله المديفر، على “تويتر” التعازي له، فقال عبداللطيف الوطبان “عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم”.

وأضاف تركي القحطاني “أحسن الله عزاك أخي عبدالله وغفر الله لميتكم وجمعكم وإياه في جناته”.

وقال راكان المديفر “إنا لله وإنا إليه راجعون غفر الله للعم عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناته واجعل ما أصابه رفعة له.. وأحسن الله عزاءنا جميعًا يا ابن العم … ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

دعوات بالرحمة والمغفرة

وقدم الصحفي إبراهيم العقيلي تعازيه بالقول “أبعث لك ووالدتك ولكل إخوتك والأسرة الكريمة خالص العزاء، وصادق المواساة إثر إعلانك نبأ وفاة والدكم عبدالعزيز المديفر في بريدة بالقصيم.. رحم الله والدكم وغفر له، وجعل الجنة مستقره ومسكنه، ووالديَّ وأموات المسلمين.. لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وقال المذيع صلاح الغيدان “عظم الله أجركم وغفر له وأسكنه فسيح جناته”، وأضاف الصحفي سلمان الشريدة “أحسن الله عزاكم وعظم الله أجركم والله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنانه ويلهمكم الصبر والسلوان”.

“المواطن” تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى المديفر، وتسأل الله أن يسكن الفقيد الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.