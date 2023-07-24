وجود 3 من العمالة لا يؤثر على المعاش

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأثير عدد العمالة المنزلية على استحقاق المعاش، مشيرة إلى أن 2 عمالة منزلية وعدد 1 عامل مهني لا يؤثر على المعاش.

عدد العمالة

وجاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات عبر موقع تويتر، حيث سألت أم فراس قائلة: عندي استفسار عندي عاملين على كفالتي واحد سائق خاص، والآخر تربية مواشي هل يحرمني من الضمان أو لا.

بدورها، ردت وزارة الموارد البشرية، وتفاعلت مع السائلة قائلة: لا يؤثر على استحقاق المعاش وجود عدد 2 عمالة منزلية وعدد 1 عامل مهني.

عدد السيارات

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الموارد البشرية، أن وجود 3 سيارات أو أكثر لدى الأسرة يؤثر على استحقاق المعاش.

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن استحقاق المعاش يتأثر بوجود عدد 3 سيارات أو أكثر للأسرة.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين عن عدد السيارات المسموح بها للعائلة الواحدة المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

من جهة أخرى، قالت الوزارة: إن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على الراتب التقاعدي، ما لم يتجاوز الحد المانع عند دراسة نتيجة الأهلية.