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بعد إصابة هنريكي بالرباط الصليبي

ودية الرجاء المغربي تحبط السد قبل البطولة العربية

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
ودية الرجاء المغربي تحبط السد قبل البطولة العربية
المواطن - فريق التحرير

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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، صدمة قوية قبل انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”، بعد إصابة نجمه البرازيلي جيوفاني هنريكي أمام الرجاء المغربي.

هنريكي يغيب لنهاية الموسم

وتعرض جيوفاني هنريكي المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد، لإصابة قوية في الدقيقة الثانية من مباراة الرجاء المغربي الودية التي أُقيمت قبل يومين، بعد دقائق من تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام.

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جيوفاني هنريكي
هنريكي – المصدر @AlsaddSC

وأعلن نادي السد القطري اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عن إصابة جيوفاني هنريكي بقطع في الرباط الصليبي وإصابة الغضروف، ليتأكد غيابه عن الفريق ليس في البطولة العربية فقط، ولكن لنهاية الموسم الحالي.

وتداول رواد موقع “تويتر”، مقطع فيديو للحظة إصابة جيوفاني هنريكي خلال المباراة الودية، وأبدوا استياءهم من اللعب العنيف للاعبي الفريق المغربي، معربين عن تخوفهم من تعرض اللاعبين للإصابة خلال مواجهته بالبطولة العربية.

جيوفاني هنريكي
هنريكي – المصدر @AlsaddSC

السد ضد الرجاء المغربي

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري ضد نظيره الرجاء المغربي وديًا، في إطار استعداداتهما للمشاركة في البطولة العربية التي ستنطلق منافساتها بعد أيام في السعودية، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2\2.

الرجاء المغربي والسد القطري قبل البطولة العربية
جانب من المباراة – المصدر @AlsaddSC

ويتواجد السد القطري في المجموعة الثانية بالبطولة العربية، والتي تضم كل من؛ الهلال، الوداد المغربي والأهلي طرابلس، فيما يقع الرجاء المغربي في المجموعة الرابعة مع كل من؛ شباب بلوزداد الجزائري، الوحدة والكويت.

الرجاء المغربي والسد القطري
جانب من المباراة – المصدر @AlsaddSC

 

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