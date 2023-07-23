ودية الرجاء المغربي تحبط السد قبل البطولة العربية

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، صدمة قوية قبل انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”، بعد إصابة نجمه البرازيلي جيوفاني هنريكي أمام الرجاء المغربي.

هنريكي يغيب لنهاية الموسم

وتعرض جيوفاني هنريكي المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد، لإصابة قوية في الدقيقة الثانية من مباراة الرجاء المغربي الودية التي أُقيمت قبل يومين، بعد دقائق من تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام.

وأعلن نادي السد القطري اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عن إصابة جيوفاني هنريكي بقطع في الرباط الصليبي وإصابة الغضروف، ليتأكد غيابه عن الفريق ليس في البطولة العربية فقط، ولكن لنهاية الموسم الحالي.

وتداول رواد موقع “تويتر”، مقطع فيديو للحظة إصابة جيوفاني هنريكي خلال المباراة الودية، وأبدوا استياءهم من اللعب العنيف للاعبي الفريق المغربي، معربين عن تخوفهم من تعرض اللاعبين للإصابة خلال مواجهته بالبطولة العربية.

السد ضد الرجاء المغربي

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري ضد نظيره الرجاء المغربي وديًا، في إطار استعداداتهما للمشاركة في البطولة العربية التي ستنطلق منافساتها بعد أيام في السعودية، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2\2.

ويتواجد السد القطري في المجموعة الثانية بالبطولة العربية، والتي تضم كل من؛ الهلال، الوداد المغربي والأهلي طرابلس، فيما يقع الرجاء المغربي في المجموعة الرابعة مع كل من؛ شباب بلوزداد الجزائري، الوحدة والكويت.