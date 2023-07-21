وزارة التعليم توضح آلية التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات

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كشفت وزارة التعليم عن آلية التقديم على الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها مؤخرًا عبر منصة جدرارات وإجراءات التقديم ومعايير المفاضلة بين المرشحين.
وبحسب موقع وزارة التعليم فإن التسجيل على الوظائف التعليمية يتم من خلال ما يلي:
وكانت وزارة التعليم أعلنت عن وظائفها الشاغرة لعدد (11551) وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ” جدارات” .
وحدّدت الوزارة يوم الثلاثاء 7/ 1 /1445هـ الموافق 25 يوليو 2023م اعتبارًا من الساعة 9:00 صباحًا موعدًا لبداية التقديم على الوظائف المعلنة وينتهي يوم الأحد 12/ 1 /1445هـ الموافق 30 يوليو 2023م الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف، مؤكدة أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.