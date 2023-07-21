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وزارة التعليم توضح آلية التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
وزارة التعليم توضح آلية التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة التعليم عن آلية التقديم على الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها مؤخرًا عبر منصة جدرارات وإجراءات التقديم ومعايير المفاضلة بين المرشحين.

آلية التقديم على الوظائف التعليمية

وبحسب موقع وزارة التعليم فإن التسجيل على الوظائف التعليمية يتم من خلال ما يلي:

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  • الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات​، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض، ليتسنى إعادة دراستها، وفي حال صحة بيانات (المتقدم/ــة) يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع التأكيد أنه في حال عدم صحة البيانات سيتم الاستبعاد، حتى لو صدر قرار التعيين
  • تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب
  • تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف التعليمية المعلنة.
  • (المتقدم/ــة) الذي لا تتفق مقرات الوظائف التعليمية المعلنة مع رغباته المكانية، عليه عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان، وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وفقًا للمفاضلة.

تفاصيل وظائف وزارة التعليم

وكانت وزارة التعليم أعلنت عن وظائفها الشاغرة لعدد (11551) وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ” جدارات” .

وحدّدت الوزارة يوم الثلاثاء 7/ 1 /1445هـ الموافق 25 يوليو 2023م اعتبارًا من الساعة 9:00 صباحًا موعدًا لبداية التقديم على الوظائف المعلنة وينتهي يوم الأحد 12/ 1 /1445هـ الموافق 30 يوليو 2023م الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف، مؤكدة أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

وزارة التعليم  وزارة التعليم  الوظائف التعليمية

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