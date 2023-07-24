وزارة الحج: تأكدوا من الخدمات قبل دفع تكاليف العمرة

دعت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين وضيوف الرحمن، إلى التأكد والاطلاع من كافة الخدمات التي تقدمها شركات العمرة أو وكيلها، قبل إتمام عمليات الدفع.

برنامج العمرة

وقالت وزارة الحج في إنفوجراف صادر عنها “قبل أن تدفع تعرف على خدمات العمرة، ولحفظ حقوقك عليك اتباع الخطوات التالية قبل الدفع وهي الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة، الموافقة على تفاصيل البرنامج، والدفع بعد التأكد”.

وأشارت إلى أن شركة العمرة أو وكيلها ملزمان بالإفصاح عن المعلومات اللازمة.

حقوق المعتمرين

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الحج والعمرة، حملة توعوية عن حقوق المعتمرين وزوّار المسجد النبوي الشريف، بهدف تعريف ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم على حقوقهم التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوّار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، لينعموا برحلة إيمانية ميسرة وآمنة.

وتركز الحملة على مواد اللائحة ذات الصلة بالعلاقة التعاقدية بين المرخَّص لهم والمعتمرين من خارج السعودية، سواءً كان المرخّص لهم شركات داخل المملكة أو وكلاء من خارجها.

وحثّت الوزارة المعتمرين الاطلاع على اللائحة عبر قسم الوثائق في موقعها الإلكتروني، مفيدة أنها تنص على حقهم في الحصول على الخدمات بأمانة وإخلاص، في جميع محطات رحلتهم التي تشمل إجراءات القدوم، والاستقبال، والتنقل، والإقامة، والمغادرة، وأشارت بأن الوثيقة تم نشرها على البوابة الالكترونية للوزارة باللغة العربية وستة لغات وهي: (الإنجليزية – الفرنسية – الفارسية- التركية – الأوردو – الملايو) حيث يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي (اضغط هنا).