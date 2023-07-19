وزارة الحج: تحديث مواعيد العمرة على تطبيق نسك دوريًا

أكدت وزارة الحج والعمرة ضرورة متابعة تطبيق نسك، من أجل النظر في تحديث مواعيد العمرة.

جاء ذلك خلال رد العناية بالمستفيدين التابعة لوزارة الحج عبر حسابها بموقع “تويتر” على استفسار بخصوص موعد عمرة الخليجيين.

وقالت العناية بالمستفيدين “نرجو متابعة التطبيق حيث إنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، ويمكنك إعادة البحث في وقت لاحق وفي حال توفر حجوزات يمكنك الحجز”.

حجز العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه يمكن إصدار تصريح لأداء العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا.

تطبيق نسك

ويُعد تطبيق نسك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.