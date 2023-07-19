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وزارة الحرس الوطني تعلن عن 32 وظيفة شاغرة

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
وزارة الحرس الوطني تعلن عن 32 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الحرس الوطني (الشؤون الصحية) عن طرح (32) وظيفة إدارية (لا يشترط الخبرة) للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس في كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، وغيرها) حسب المسميات والمتطلبات التالية:

تفاصيل الوظائف

– مراقب استلام ثانٍ (عدد 2)
– فني اتصالات ثانٍ (عدد 3)
– مسؤول تطوير أعمال ثانٍ (عدد 1)
– فني رعاية مرضى (عدد 4)
– فني شارات (عدد 1)
– مسؤول خدمات مرضى ثانٍ (عدد 5)
– أخصائي أرشفة (عدد 1)
– ممثل مرضى (عدد 4)
– كاتب معلومات المرضى ثانٍ (عدد 4)
– محلل رواتب ثانٍ (عدد 2)
– مدقق ثالث (عدد 3)
– أخصائي تطوير جودة ثانٍ (عدد 1)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة أعمال
– محاسبة
– مالية
– تسويق
– إدارة مواد
– هندسة صناعية
– لوجستيات
– إدارة سلاسل إمداد
– علوم حاسب
– هندسة حاسب
– هندسة اتصالات
– نظم معلومات حاسب
– تقنية معلومات
– هندسة إلكترونيات
– إدارة صحية
– رعاية صحية
– إدارة مستشفيات
– دبلوم إدارة أعمال
– دبلوم إدارة مواد
– دبلوم إدارة مستودعات
– دبلوم حاسب
– دبلوم اتصالات
– دبلوم إلكترونيات
– دبلوم تقني
– دبلوم (عام)

أماكن العمل:

– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
– الأحساء
– مناطق أخرى

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً عن طريق اختيار المجال واستعراض الوظائف المطلوبة على الرابط: اضغط هنا

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