قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة الإطاحة بـ 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في جازان وزارة الحرس الوطني تعلن عن 32 وظيفة شاغرة الصحة: إغلاق 147 مؤسسة صحية مخالفة تحفظيًا المشاريع المتعثّرة أكبر المشكلات والمعوقات لاستكمال التحول المجتمعي آل جميح الخيرية تدعم جمعية خيرات لحفظ النعمة بسيارة القمم المتتالية تعكس ثقة العالم بالسعودية وقيادتها السعودية وتركيا يتوسطان في صفقة لإعادة الأطفال الأوكرانيين الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل
أعلنت وزارة الحرس الوطني (الشؤون الصحية) عن طرح (32) وظيفة إدارية (لا يشترط الخبرة) للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس في كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، وغيرها) حسب المسميات والمتطلبات التالية:
– مراقب استلام ثانٍ (عدد 2)
– فني اتصالات ثانٍ (عدد 3)
– مسؤول تطوير أعمال ثانٍ (عدد 1)
– فني رعاية مرضى (عدد 4)
– فني شارات (عدد 1)
– مسؤول خدمات مرضى ثانٍ (عدد 5)
– أخصائي أرشفة (عدد 1)
– ممثل مرضى (عدد 4)
– كاتب معلومات المرضى ثانٍ (عدد 4)
– محلل رواتب ثانٍ (عدد 2)
– مدقق ثالث (عدد 3)
– أخصائي تطوير جودة ثانٍ (عدد 1)
– إدارة أعمال
– محاسبة
– مالية
– تسويق
– إدارة مواد
– هندسة صناعية
– لوجستيات
– إدارة سلاسل إمداد
– علوم حاسب
– هندسة حاسب
– هندسة اتصالات
– نظم معلومات حاسب
– تقنية معلومات
– هندسة إلكترونيات
– إدارة صحية
– رعاية صحية
– إدارة مستشفيات
– دبلوم إدارة أعمال
– دبلوم إدارة مواد
– دبلوم إدارة مستودعات
– دبلوم حاسب
– دبلوم اتصالات
– دبلوم إلكترونيات
– دبلوم تقني
– دبلوم (عام)
– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
– الأحساء
– مناطق أخرى
التقديم على الوظائف متاح حالياً عن طريق اختيار المجال واستعراض الوظائف المطلوبة على الرابط: اضغط هنا