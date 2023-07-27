السعودية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته واستقطاب المواهب والكفاءات إنتاجية الموظف في أغلب الوظائف لا تتعدى الست ساعات الإمارات: نتضامن مع السعودية ونعزي في ضحايا سقوط طائرة القوات الجوية وزارة الخارجية تعلن الدفعة الثانية للمتقدمين على وظيفة ملحق شركة “أبو معطي” تعلن تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال للسهم زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ “الإنماء” يوزع 596 مليون ريال أرباحاً للربع الثاني وزارة الطاقة تعلن عن 100 وظيفة لحملة الدبلوم ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.9 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
وقالت وزارة الخارجية : “تهنئكم وزارة الخارجية لاجتيازكم المسابقة الدبلوماسية للتعيين على وظيفة (ملحق) وسوف يتم التواصل معكم من خلال رسائل الـ SMS لاستكمال إجراءات التعيين، وذلك وفقاً لطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.
– من خلال سيرفر الوزارة على الرابط التالي “اضغط هنا“.