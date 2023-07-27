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الذين اجتازوا المفاضلة الوظيفية لعام 1444هـ

وزارة الخارجية تعلن الدفعة الثانية للمتقدمين على وظيفة ملحق

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ صباحاً
وزارة الخارجية تعلن الدفعة الثانية للمتقدمين على وظيفة ملحق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخارجية أسماء المتقدمين والمتقدمات الذين اجتازوا المفاضلة الوظيفية الدبلوماسية للتعيين على وظيفة (ملحق) لعام 1444هـ – الدفعة الثانية.

وظيفة ملحق

وقالت وزارة الخارجية : “تهنئكم وزارة الخارجية لاجتيازكم المسابقة الدبلوماسية للتعيين على وظيفة (ملحق) وسوف يتم التواصل معكم من خلال رسائل الـ SMS لاستكمال إجراءات التعيين، وذلك وفقاً لطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

للاستعلام (PDF):

– من خلال سيرفر الوزارة على الرابط التالي “اضغط هنا“.

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