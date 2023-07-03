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تعليمات وإرشادات وأنظمة مختصة بحج هذا العام 1444هـ

وزارة الداخلية.. جهود إعلامية واتصالية في موسم حج آمن وميسّر

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
وزارة الداخلية.. جهود إعلامية واتصالية في موسم حج آمن وميسّر
المواطن - واس

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أسهمت جهود وزارة الداخلية الإعلامية والاتصالية في توعية ضيوف الرحمن بالتعليمات والإرشادات والأنظمة المختصة بحج هذا العام 1444هـ؛ للقادمين إلى المملكة من المنافذ البرية والبحرية والجوية من جميع دول العالم؛ ليؤدوا فريضتهم بيسر وطمأنينة وأمن وأمان.

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تصاريح الحج وتوعية ضيوف الرحمن

وخصصت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية وإمارات المناطق، منصاتها الإعلامية في شبكات التواصل الاجتماعي كافة والرسائل النصية، لتوعية حجاج بيت الله الحرام بالتعليمات المنظمة للحج، والتأكيد على الحج بتصريح، وعقوبات الناقلين المخالفين للأشخاص الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية، والتحذير من حملات الحج الوهمية وإعلانات بيع الأضاحي وتأمين السكن ووسائل النقل غير النظامية، وذلك بعدة لغات.

التعاون مع الشركاء

وشملت جهود “الداخلية” التوعوية، بالتعاون مع الشركاء، الطرقات العامة في مدن المملكة ومحافظاتها، ومداخل منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمطارات والمنافذ والموانئ، وسكن ضيوف الرحمن وأماكن وجودهم، إضافةً إلى إقامة المؤتمر الرئيس لقيادات أمن الحج، و(3) مؤتمرات للمتحدث الأمني للوزارة في أيام الثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة بمشاركة وزارات الصحة والحج والعمرة والنقل، لتناول آخر مستجدات الحج، بالإضافة إلى إقامة معارض في المدينة المنورة ومحافظة جدة والعاصمة المقدسة، وتسخير التقنية في إصدار تصاريح دخول العاملين في خدمة ضيوف الرحمن ومركباتهم، والتنسيق للإعلام الدولي والمحلي، وتزويد القنوات التلفزيونية والصحف والإذاعات بالمحتوى المرئي والمكتوب.

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