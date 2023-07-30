وزارة الصحة تعلن عن 148 وظيفة إدارية وصحية

أعلنت وزارة الصحة (المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدء التقديم على فرص تدريبية (إدارية، صحية) وعددها (148) للرجال والنساء عبر برنامج تمهير في عدة مناطق (عرعر، طريف، رفحاء) على النحو التالي:

المسميات:

– أخصائي مختبرات طبية (عدد 8)

– أخصائي تغذية (عدد 35)

– أخصائي عمليات موارد بشرية (عدد 55)

– محامي (عدد 20)

– أخصائي تنظيم إداري (عدد 30)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصلاً على المؤهل المحدد في إعلان الوظيفة (الدبلوم أو البكالوريوس) في التخصص المناسب للوظيفة الشاغرة

– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

– لا يشترط الخبرة.

المزايا العامة:

– يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

– تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.

– يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

– يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

نبذة عن تمهير:

برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم البحث باستخدام عبارة (الحدود الشمالية) تحت خانة اسم المنشأة.