السعودية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته واستقطاب المواهب والكفاءات إنتاجية الموظف في أغلب الوظائف لا تتعدى الست ساعات الإمارات: نتضامن مع السعودية ونعزي في ضحايا سقوط طائرة القوات الجوية وزارة الخارجية تعلن الدفعة الثانية للمتقدمين على وظيفة ملحق شركة “أبو معطي” تعلن تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال للسهم زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ “الإنماء” يوزع 596 مليون ريال أرباحاً للربع الثاني وزارة الطاقة تعلن عن 100 وظيفة لحملة الدبلوم ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.9 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 100 وظيفة (رجال / نساء) لحملة (الدبلوم) فأعلى بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مستشار قانوني أول.
– مسؤول ممتلكات.
– مراقب ميداني.
– أخصائي مزايا وتعويضات.
– خبير أول تطوير تنظيمي.
– محلل تدريب.
– خبير أول تدريب.
– أخصائي أول تدريب.
– أخصائي تدريب.
– أخصائي أول تطوير تنظيمي.
– أخصائي تطوير تنظيمي.
– أخصائي معالجة وإدارة مخالفات.
– أخصائي متابعة الامتثال.
– أخصائي أول متابعة الامتثال.
– أخصائي تخطيط.
– أخصائي أول تخطيط.
– مستشار منشآت.
– مستشار مكامن.
– أخصائي أول أمن سيبراني.
– أخصائي أول إدارة صلاحيات.
– أخصائي أول التزام.
– أخصائي أول إدارة مخاطر.
– خبير إدارة مخاطر.
– أخصائي أول حوكمة.
– مدير الحوكمة.
– أخصائي أول أمن.
– أخصائي قياس أداء.
– أخصائي علم بيانات.
– مستشار قانوني أول.
– مراجع أول.
– مدير وحدة حماية الأصول.
– أخصائي أول سلامة.
– أمين مستودع.
– أخصائي حركة.
– رئيس قسم الأمن.
– أخصائي أول تشغيل مرافق.
– خبير أول إدارة خوادم.
– أخصائي أول التزام وتجويد.
– خبير أول تحليل أعمال.
– مطور تطبيقات أول.
– خبير أول جودة.
– مدير مشروع.
– أخصائي تراخيص.
– وغيرها من الوظائف.
– الرياض.
– جدة.
– تبوك.
– بريدة.
– جازان.
– أبها.
– الظهران.