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وزارة الطاقة تعلن عن 100 وظيفة لحملة الدبلوم

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
وزارة الطاقة تعلن عن 100 وظيفة لحملة الدبلوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 100 وظيفة (رجال / نساء) لحملة (الدبلوم) فأعلى بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مستشار قانوني أول.
– مسؤول ممتلكات.
– مراقب ميداني.
– أخصائي مزايا وتعويضات.
– خبير أول تطوير تنظيمي.
– محلل تدريب.
– خبير أول تدريب.
– أخصائي أول تدريب.
– أخصائي تدريب.
– أخصائي أول تطوير تنظيمي.
– أخصائي تطوير تنظيمي.
– أخصائي معالجة وإدارة مخالفات.
– أخصائي متابعة الامتثال.
– أخصائي أول متابعة الامتثال.
– أخصائي تخطيط.
– أخصائي أول تخطيط.
– مستشار منشآت.
– مستشار مكامن.
– أخصائي أول أمن سيبراني.
– أخصائي أول إدارة صلاحيات.
– أخصائي أول التزام.
– أخصائي أول إدارة مخاطر.
– خبير إدارة مخاطر.
– أخصائي أول حوكمة.
– مدير الحوكمة.
– أخصائي أول أمن.
– أخصائي قياس أداء.
– أخصائي علم بيانات.
– مستشار قانوني أول.
– مراجع أول.
– مدير وحدة حماية الأصول.
– أخصائي أول سلامة.
– أمين مستودع.
– أخصائي حركة.
– رئيس قسم الأمن.
– أخصائي أول تشغيل مرافق.
– خبير أول إدارة خوادم.
– أخصائي أول التزام وتجويد.
– خبير أول تحليل أعمال.
– مطور تطبيقات أول.
– خبير أول جودة.
– مدير مشروع.
– أخصائي تراخيص.

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– وغيرها من الوظائف.

أماكن العمل:

– الرياض.
– جدة.
– تبوك.
– بريدة.
– جازان.
– أبها.
– الظهران.

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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