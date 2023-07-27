وزارة الطاقة تعلن عن 100 وظيفة لحملة الدبلوم

أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 100 وظيفة (رجال / نساء) لحملة (الدبلوم) فأعلى بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مستشار قانوني أول.

– مسؤول ممتلكات.

– مراقب ميداني.

– أخصائي مزايا وتعويضات.

– خبير أول تطوير تنظيمي.

– محلل تدريب.

– خبير أول تدريب.

– أخصائي أول تدريب.

– أخصائي تدريب.

– أخصائي أول تطوير تنظيمي.

– أخصائي تطوير تنظيمي.

– أخصائي معالجة وإدارة مخالفات.

– أخصائي متابعة الامتثال.

– أخصائي أول متابعة الامتثال.

– أخصائي تخطيط.

– أخصائي أول تخطيط.

– مستشار منشآت.

– مستشار مكامن.

– أخصائي أول أمن سيبراني.

– أخصائي أول إدارة صلاحيات.

– أخصائي أول التزام.

– أخصائي أول إدارة مخاطر.

– خبير إدارة مخاطر.

– أخصائي أول حوكمة.

– مدير الحوكمة.

– أخصائي أول أمن.

– أخصائي قياس أداء.

– أخصائي علم بيانات.

– مستشار قانوني أول.

– مراجع أول.

– مدير وحدة حماية الأصول.

– أخصائي أول سلامة.

– أمين مستودع.

– أخصائي حركة.

– رئيس قسم الأمن.

– أخصائي أول تشغيل مرافق.

– خبير أول إدارة خوادم.

– أخصائي أول التزام وتجويد.

– خبير أول تحليل أعمال.

– مطور تطبيقات أول.

– خبير أول جودة.

– مدير مشروع.

– أخصائي تراخيص.

– وغيرها من الوظائف.

أماكن العمل:

– الرياض.

– جدة.

– تبوك.

– بريدة.

– جازان.

– أبها.

– الظهران.

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا