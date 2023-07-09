وزير الإعلام عبر ثريدز: سنطل من كل مكان لنوصل صوت الوطن

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دشَّن سلمان الدوسري، وزير الإعلام، حسابه على المنصة الجديدة ثريدز.
وأكد الدوسري عبر حسابه الجديد عبر تطبيق ثريدز على أهمية التغيير؛ كونه سمة من سمات الإعلام الأصيل، مشيرًا إلى ضرورة عكس نجاحات الوطن، وإبراز إنجازاته من كل مكان.
وكتب الدوسري تغريدته الأولى قائلًا: التغيير سمة الإعلام الأصيلة. أدوات الأمس لا تشبه منصات اليوم، وقد لا تكون هكذا غدًا. المواكبة أساس التطور، والاستجابة تمنحها السبق والريادة.
وتابع: سنطل من كل مكان لنوصل صوت الوطن إلى أقصى مكان، ونعكس نجاحات رؤيته، ونبرز إنجازاته.
ولمتابعة حساب وزير الإعلام عبر تطبيق ثريدز الجديد اضغط هنا.
ووصل عدد مستخدمي ثريدز، بعد ساعات معدودة منذ أن أطلقها مجموعة ميتا، إلى نحو 100 مليون مستخدم.
ويعتمد التطبيق على منصة إنستجرام، إذ يسمح للأشخاص باستخدام معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم على إنستجرام؛ ما ساعد المنصة الوليدة في الحصول على متابعين في وقت قياسي، ومن ثم الانتشار سريعًا.