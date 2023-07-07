وزير الإعلام: نجاح فصل التوأمين إنجاز جديد لمسيرة 3 عقود

أشاد وزير الإعلام، سلمان الدوسري، بالإنجاز الذي سطره الطاقم الطبي السعودي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، في فصل التوأمين السوريين بسام وإحسان.

وقال وزير الإعلام سلمان الدوسري عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إنجاز جديد تقدمه المملكة في خدمة البشرية، عبر مسيرة بدأتها قبل 3 عقود.. أول عملية فصل كانت في عام 1990، تم فصل 58 توأمًا من 23 دولة”، مؤكدًا أن الإنسانية السعودية دائمًا أفعال لا أقوال.

فخور بنجاح الطاقم الطبي السعودي بقيادة معالي د. عبدالله الربيعة في فصل التوأمين السوريين بسام وإحسان.

إنجاز جديد تقدمه المملكة في خدمة البشرية، عبر مسيرة بدأتها قبل 3 عقود:

– أول عملية فصل كانت في عام 1990م.

– تم فصل 58 توأمًا من 23 دولة.

الإنسانية السعودية دائمًا أفعال لا… https://t.co/SaJznT3IOD — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) July 7, 2023

توجيهات القيادة

يذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فقد تمكّن الفريق الجراحي المختص من فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، الملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.

وأعرب رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة في تصريح صحفي عقب العملية عن سعادته البالغة بنجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري (إحسان وبسام) التي استغرقت سبع ساعات ونصف وأجريت على خمس مراحل وشارك فيها 26 من الكوادر السعودية المتخصصة في فصل التوائم، والتي تعد رقم 58 في سلسلة نجاحات البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي يحظى بدعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد.