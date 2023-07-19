وزير الإعلام يزور المركز الإعلامي لقمة جدة التشاورية

زار وزير الإعلام سلمان الدوسري، المركز الإعلامي لقمة جدة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، اللتين تعقدان اليوم في ظل جهود حثيثة لتعزيز أفق التعاون بين دول المنطقة ودول آسيا الوسطى.

وتابع الدوسري خلال الزيارة، مجريات الأمور واطمأن على سير العمل هناك.

القمة الخليجية مع آسيا

وتنطلق اليوم في جدة، القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، في ظل جهود حثيثة لتعزيز أفق التعاون بين دول المنطقة ودول آسيا الوسطى، وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة والعالم، وترقب دولي لأهمية هذه القمة في المملكة.

وتأتي استضافة السعودية للقاء التشاوري الـ 18 لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقًا من دورها القيادي وإيمانًا منها بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وتحرص قيادة السعودية علـى استضافة اللقاءات التشاورية لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح دول ومواطني مجلس التعاون.