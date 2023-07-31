وزير الاستثمار: نمو التبادل التجاري بين السعودية والبرازيل بنسبة 44%

أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن معدل نمو التبادل التجاري بين السعودية والبرازيل في 2022 وصل لـ44%، والسعودية تعد من أهم الشركاء التجاريين للبرازيل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شراكة اقتصادية بين البرازيل والسعودية

وقال وزير الاستثمار، خلال كلمة بالمنتدى الاستثمار المشترك بين البلدين اليوم الاثنين في مدينة ساو باولو: إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون الاستثماري مع البرازيل في مجالات السياحة والتعدين والأمن الغذائي والطاقة النظيفة، بخلاف القطاعات الأخرى التي تشهد طفرة حاليًّا مثل التشييد والبناء.

وأضاف: إن السعودية البرازيل من كبار منتجي النفط في مجموعة العشرين وهما في وضع جيد ليصبحا شركاء إستراتيجيين، كونهم قادة اقتصاديين بلا منازع في منطقتنا، وعلينا تعميق هذه الشراكة في هذا الحدث الرائع.

فيديو | وزير الاستثمار خالد الفالح: 44% معدل نمو التبادل التجاري بين المملكة والبرازيل في 2022.. والمملكة تعد من أهم الشركاء التجاريين للبرازيل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا#الإخبارية pic.twitter.com/UPpknK8hZG — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 31, 2023

توقيع 26 مذكرة تفاهم

وقّعَت المملكة العربية السعودية 26 مذكرة تفاهم مع البرازيل لدعم الاستثمار والتجارة بين البلدين، وذلك ضمن الجولة الترويجية التي يُجرِيها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى الدولة الأكبر في أمريكا اللاتينية، للتعريف بالفرص التي توفّرها مشاريع رؤية المملكة 2030، بحسب “بلومبرغ”.

شملت الاتفاقيات الموقعة اليوم الاثنين مذكرات تفاهم مع شركات برازيلية عملاقة لتعزيز الاستثمارات البينية، منها “كاتز” و”أو إي سي” وشركة “أطلس أغرو”.

كذلك وقّعت وزارة الاستثمار السعودية مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات في ساوباولو لتشجيع تبادل الاستثمارات بين الجانبين.

توسع السعودية في أمريكا اللاتينية

يرأس وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفدَ المملكة رفيع المستوى من عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية وممثلي القطاع الخاص في زيارة رسمية إلى أمريكا اللاتينية خلال المدة من 31 يوليو حتى 9 أغسطس، حيث ستشمل الزيارة جمهوريات البرازيل الاتحادية وتشيلي وكوستاريكا والأرجنتين وبنما والبارغواي والأوروغواي.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية، واستعراض الشراكة الإستراتيجية القائمة بين المملكة ودول أمريكا اللاتينية، والفرص النوعية وغير المسبوقة التي تزخر بها المملكة في جميع المجالات.

منتدى الاستثمار البرازيلي السعودي

وتنظِّم وزارة الاستثمار في أولى زيارات المهندس خالد الفالح منتدى الاستثمار البرازيلي– السعودي اليوم الاثنين في جمهورية البرازيل الاتحادية، بحضور أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من البلدين، بمشاركة عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين؛ من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية في جميع المجالات وفقًا لـ”واس”.