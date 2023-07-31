Icon

جزيرة الوصل أيقونة الجمال والطبيعة البحرية في حقل Icon خسارة الاتحاد المنستيرى ضد النصر برباعية في البطولة العربية Icon أحمد حلمي ونجوم ميمو في جولة المملكة بالطائف Icon 5 أسباب تؤدي إلى تعنيف الأطفال Icon تشغيل أول مفاعل نووي أمريكي منذ 7 سنوات Icon كلمة حسان تمبكتي تقلق إدارة الشباب Icon الاتحاد يتعاقد رسميًّا مع فابينيو حتى 2026 Icon أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 3 أشهر Icon لقاءات حوارية لمركز الملك عبدالله للحوار بلشبونة Icon منصة إكس تهدد بمقاضاة منظمة تحض على الكراهية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الرياض تتوسع في شراكتها مع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية

وزير الاستثمار: نمو التبادل التجاري بين السعودية والبرازيل بنسبة 44%

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
وزير الاستثمار: نمو التبادل التجاري بين السعودية والبرازيل بنسبة 44%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن معدل نمو التبادل التجاري بين السعودية والبرازيل في 2022 وصل لـ44%، والسعودية تعد من أهم الشركاء التجاريين للبرازيل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شراكة اقتصادية بين البرازيل والسعودية

وقال وزير الاستثمار، خلال كلمة بالمنتدى الاستثمار المشترك بين البلدين اليوم الاثنين في مدينة ساو باولو: إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون الاستثماري مع البرازيل في مجالات السياحة والتعدين والأمن الغذائي والطاقة النظيفة، بخلاف القطاعات الأخرى التي تشهد طفرة حاليًّا مثل التشييد والبناء.

قد يهمّك أيضاً
أبرز أرقام ماكسيمان قبل الانتقال للأهلي

أبرز أرقام ماكسيمان قبل الانتقال للأهلي

باريس سان جيرمان يجد بديل مبابي في برشلونة

باريس سان جيرمان يجد بديل مبابي في برشلونة

وأضاف: إن السعودية البرازيل من كبار منتجي النفط في مجموعة العشرين وهما في وضع جيد ليصبحا شركاء إستراتيجيين، كونهم قادة اقتصاديين بلا منازع في منطقتنا، وعلينا تعميق هذه الشراكة في هذا الحدث الرائع.

توقيع 26 مذكرة تفاهم

وقّعَت المملكة العربية السعودية 26 مذكرة تفاهم مع البرازيل لدعم الاستثمار والتجارة بين البلدين، وذلك ضمن الجولة الترويجية التي يُجرِيها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى الدولة الأكبر في أمريكا اللاتينية، للتعريف بالفرص التي توفّرها مشاريع رؤية المملكة 2030، بحسب “بلومبرغ”.

شملت الاتفاقيات الموقعة اليوم الاثنين مذكرات تفاهم مع شركات برازيلية عملاقة لتعزيز الاستثمارات البينية، منها “كاتز” و”أو إي سي” وشركة “أطلس أغرو”.

كذلك وقّعت وزارة الاستثمار السعودية مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات في ساوباولو لتشجيع تبادل الاستثمارات بين الجانبين.

توسع السعودية في أمريكا اللاتينية

يرأس وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفدَ المملكة رفيع المستوى من عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية وممثلي القطاع الخاص في زيارة رسمية إلى أمريكا اللاتينية خلال المدة من 31 يوليو حتى 9 أغسطس، حيث ستشمل الزيارة جمهوريات البرازيل الاتحادية وتشيلي وكوستاريكا والأرجنتين وبنما والبارغواي والأوروغواي.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية، واستعراض الشراكة الإستراتيجية القائمة بين المملكة ودول أمريكا اللاتينية، والفرص النوعية وغير المسبوقة التي تزخر بها المملكة في جميع المجالات.

منتدى الاستثمار البرازيلي السعودي

وتنظِّم وزارة الاستثمار في أولى زيارات المهندس خالد الفالح منتدى الاستثمار البرازيلي– السعودي اليوم الاثنين في جمهورية البرازيل الاتحادية، بحضور أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من البلدين، بمشاركة عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين؛ من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية في جميع المجالات وفقًا لـ”واس”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم