وزير الخارجية الروسي يستقبل فيصل بن فرحان ويبحثان العلاقات الثنائية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، بالعاصمة الروسية موسكو.

توطيد العمل بين السعودية وروسيا

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.