وزير الخارجية الروسي يستقبل فيصل بن فرحان ويبحثان العلاقات الثنائية الأحساء والقيصومة تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم طيران ناس يطلق رحلات مباشرة تربط ألماتي وبيشكيك وأُوش وطشقند بمدينة جدة سبب عدم تأقلم إمام عاشور مع ميتيلاند المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بين دول الخليج وروسيا موقف توتنهام من عرض البايرن الثاني لضم هاري كين 5 أسباب وراء رفض دعم ريف الجمهور ينتظر الإعلان الرسمي عن صفقة سافيتش روبن نيفيز يُشارك في تدريبات الهلال
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، بالعاصمة الروسية موسكو.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.