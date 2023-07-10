وزير الخارجية العماني: التفاهمات السعودية الإيرانية أثبتت إمكانية تجاوز العقبات

أعاد وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، التأكيد على أن التفاهمات بين السعودية وإيران تنعكس إيجابًا على المنطقة.

وحسب قناة “العربية”، أوضح البوسعيدي في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا، أن التفاهمات بين السعودية وإيران أثبتت إمكانية تجاوز العقبات نحو الاستقرار.

حسن الجوار

وعلى جانب آخر، أكد أن دول الخليج تتمسك بسياسة حسن الجوار والتعاون البناء مع الجميع، لافتًا إلى أن هناك فرصًا وتطورات إيجابية في منطقة الخليج رغم التحديات العالمية.

وشدد على تأييد التوصل لحل سياسي شامل للأزمة في اليمن، مجددًا دعم سلطنة عمان لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن.

علاقات السعودية وإيران

وفي وقت سابق، أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن العلاقات الطبيعية بين السعودية وإيران هي الأصل، وأنهما بلدان مهمان في المنطقة لما يجمعهما من أواصر الأخوة الإسلامية وحسن الجوار، موضحًا أن العلاقات بين البلدين يجب أن تقوم على أساس واضح من الاحترام الكامل والمتبادل والاستقلال والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.