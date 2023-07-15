Icon

واشنطن: لن نتفاجأ إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة Icon إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس حتى 2025 Icon تطبيقات تستنزف بطارية المحمول ووسيلة للاحتيال احذفها فورًا Icon إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية Icon عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية Icon باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو Icon أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة Icon 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا Icon إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال Icon النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وصف بكين بأنها عدوانية في بحر الصين الجنوبي

وزير الدفاع البريطاني: الأسطول الروسي يقوم بمناورات عدائية

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
وزير الدفاع البريطاني: الأسطول الروسي يقوم بمناورات عدائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، هجومًا لاذعًا، على روسيا، بعدما وصف العقيدة الروسية لاستخدام الأسلحة النووية بأنها مصدر قلق لبريطانيا.

مناورات الأسطول الروسي

وقال وزير دفاع بريطانيا، إن الأسطول البحري الروسي يقوم بمناورات عدائية للغاية، مضيفًا: بكين تزداد عدوانية في بحر الصين الجنوبي وروسيا تمثل تهديدًا مستمرًا لنا”.

قد يهمّك أيضاً
جدول مباريات النصر الودية قبل انطلاق الموسم

جدول مباريات النصر الودية قبل انطلاق الموسم

أبرز أرقام سافيتش قبل الانتقال للهلال

أبرز أرقام سافيتش قبل الانتقال للهلال

وفي سياق متصل، أفاد مصدر بوزارة الدفاع الصينية، بأن وحدات من الجيش الروسي ستشارك في المستقبل القريب في التدريبات العسكرية “الشمال التعاون 2023” التي تنظمها الصين في بحر الصين الجنوبي.

مخاوف بريطانية

وقال المصدر: “وفقًا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة في روسيا والصين، سيرسل الجيش الروسي قريبًا مجموعة قوات بحرية وجوية للمشاركة في تدريبات -الشمال”.

وأشار المصدر إلى أن موضوع التدريبات سيكون الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وهدفها هو زيادة مستوى التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة الصينية والروسية، وتعزيز القدرة على الحفاظ بشكل مشترك على السلام والاستقرار الإقليمي، وكذلك الرد على التحديات المختلفة في مجال الأمن.

سفن صينية تجرب مناورات

من جانبها، قالت محطة التلفزيون المركزية الصينية، إن مجموعة من 5 سفن حربية صينية غادرت صباح اليوم ميناء مدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ الشرقية وتوجهت إلى مكان تنفيذ المناورات. وتضم المجموعة المدمرتين “تشيتشيهار” و”قوييانغ”، والفرقاطتين ريتشاو و “زاوزوانج”، بالإضافة إلى سفينة الإمداد “تايهو”.

يشار إلى أن روسيا والصين تجريان تدريبات عسكرية مشتركة بشكل دوري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

آخر الاخبار
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ الحديثة
السعودية اليوم

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر...

السعودية اليوم
طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا
العالم

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي...

العالم
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ...

السعودية اليوم
جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن
الرياضة

جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن

الرياضة
إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة المنورة وتبوك
أخبار أمنية

إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة...

أخبار أمنية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع نووي ساحق
العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع...

العالم