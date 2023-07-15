وزير الدفاع البريطاني: الأسطول الروسي يقوم بمناورات عدائية

شن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، هجومًا لاذعًا، على روسيا، بعدما وصف العقيدة الروسية لاستخدام الأسلحة النووية بأنها مصدر قلق لبريطانيا.

مناورات الأسطول الروسي

وقال وزير دفاع بريطانيا، إن الأسطول البحري الروسي يقوم بمناورات عدائية للغاية، مضيفًا: بكين تزداد عدوانية في بحر الصين الجنوبي وروسيا تمثل تهديدًا مستمرًا لنا”.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر بوزارة الدفاع الصينية، بأن وحدات من الجيش الروسي ستشارك في المستقبل القريب في التدريبات العسكرية “الشمال التعاون 2023” التي تنظمها الصين في بحر الصين الجنوبي.

مخاوف بريطانية

وقال المصدر: “وفقًا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة في روسيا والصين، سيرسل الجيش الروسي قريبًا مجموعة قوات بحرية وجوية للمشاركة في تدريبات -الشمال”.

وأشار المصدر إلى أن موضوع التدريبات سيكون الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وهدفها هو زيادة مستوى التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة الصينية والروسية، وتعزيز القدرة على الحفاظ بشكل مشترك على السلام والاستقرار الإقليمي، وكذلك الرد على التحديات المختلفة في مجال الأمن.

سفن صينية تجرب مناورات

من جانبها، قالت محطة التلفزيون المركزية الصينية، إن مجموعة من 5 سفن حربية صينية غادرت صباح اليوم ميناء مدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ الشرقية وتوجهت إلى مكان تنفيذ المناورات. وتضم المجموعة المدمرتين “تشيتشيهار” و”قوييانغ”، والفرقاطتين ريتشاو و “زاوزوانج”، بالإضافة إلى سفينة الإمداد “تايهو”.

يشار إلى أن روسيا والصين تجريان تدريبات عسكرية مشتركة بشكل دوري.