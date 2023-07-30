وزير الدفاع يقدم التعازي في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، التعازي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ.
جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ،أمس، بقصر الشاطئ في أبوظبي، داعياً سموه المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.