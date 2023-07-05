وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب العربية

حضر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، اليوم، حفل افتتاح دورة الألعاب العربية والمقامة حاليًّا في الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو الجاري.

وفد السعودية في دورة الألعاب العربية

ويشارك رياضيو المملكة، في 17 لعبة، منها 14 أولمبية، وهي: كرة القدم، والمبارزة، والريشة الطائرة، والسباحة، والدراجات، والجودو، والمصارعة، وألعاب القوى، والكاراتيه، والملاكمة، ورفع الأثقال، وكرة الطاولة، وكرة السلة 3×3، وكرة اليد، إضافة إلى المشاركة في 3 رياضات بارالمبية وهي، كرة الهدف، وكرة السلة على الكراسي، وألعاب القوى البارالمبية.

وتشكل نسبة اللاعبات السعوديات ما معدله 21% من البعثة، مقابل 79% للرجال، في حين يبلغ معدل اللاعبين الذين لا تتجاوز أعمارهم 23 سنة؛ 46% من أفراد البعثة الكلي.

وتأتي هذه الأرقام حرصًا من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على منح الفرصة للشباب والسيدات، للمشاركة في مثل هذه الدورات، لرفع خبرتهم الرياضية، وزيادة الاحتكاك مع الرياضيين من الدول العربية، بما يضمن مستقبل رياضي مبهر لهم، خاصة وأن معظم أفراد البعثة الرياضية لم يسبق وأن شارك بدورة الألعاب العربية.

مما يذكر أن المملكة نالت 45 ميدالية متنوعه (15 ذهبية – 12 فضية- 18 برونزية) في آخر دورة ألعاب عربية أقيمت عام 2011م في الدوحة.